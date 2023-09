"No la tuve fácil": el relato del correntino que logró dirigir una empresa financiera

"A mí me podés decir lo que quieras pero si hay algo que no tuve es tenerla fácil", dijo en un posteo el director ejecutivo y co fundador de la financiera Cocos, Ariel Sbdar. Detalló que dejó la provincia de Corrientes a los 18 años para ingresar a la Universidad Torcuato Di Tella.

"En 2020 no aguante más, quería ser protagonista de esta revolución, me asocié con Nico y Martín y arrancamos esta impresionante locura que se llama Cocos", publicó

Esta postura considerada meritocrática fue cuestionada en redes sociales; aunque también recibió apoyo de empresarios como Tomás Karagozian.

Según su propia definición, Cocos es un agente de liquidación y compensación, lo que antes se conocía como sociedad de bolsa.

Después de Corrientes y su primera estadía en Buenos Aires, la cronología en el relato de Sbdar continúa en 2012: "Me metí en el mundo startup laburando en finanzas en Restorando mientras estaba en la facu. Metí una beca para ir a Francia y hacer un master.

En 2013 quería trabajar en tecnología, llame al CEO de una empresa de Tel Aviv y le dije que quería trabajar con el gratis, me contrato y me fui a Israel!

En 2015 volví, Israel era complejo, mucha fricción con el idioma. Me metí en la mesa de Allaria donde aprendí lo poco que se de Mercado. Después me fui a BMA y a BIND, donde me di cuenta que en 2019-2020 el Mercado estaba viviendo una transformación fenomenal".

Para finalizar, Sbdar dejó la respuesta a si el recorrido le resultó fácil: "Esto no fue fácil y menos mal que fue así, voy a seguir empujando hasta mis últimos días porque con esfuerzo y amor por lo que uno hace, no hay límites".