Transporte: "El tema de los colectivos es un problema casi sin solución"

El intendente de la ciudad, Eduardo Tassano, se refirió recientemente a la problemática actual en torno al boleto de colectivos y las incertidumbres que lo rodean. "El tema de los colectivos es un problema casi sin solución", expresó con pesar el jefe comunal.

Tassano detalló que uno de los mayores obstáculos reside en la distorsión de los valores debido a los subsidios existentes.Así mismo, señaló que tanto el Gobierno Nacional, el Provincial y la Municipalidad contribuyen con subsidios, y adelantó que este sistema podría llegar a su fin en los próximos meses.

Al ser consultado sobre el futuro del boleto de colectivos, el intendente optó por no aventurarse a ofrecer cifras concretas: "No vamos a tomar medidas demagógicas", afirmó en diálogo con AM 900. En este contexto, recordó que el precio histórico oscila entre 0,80 y 1 dólar, equivalente a aproximadamente 1000 pesos, pero insistió en que es crucial no comprometer la calidad del servicio.

"Lo más importante es mantenerlo, porque por más caro que sea el boleto, seguirá siendo más económico que utilizar servicios de remis para ir y venir", subrayó Tassano. Haciendo un llamado al sinceramiento de los valores, el intendente destacó la importancia de encontrar un equilibrio que garantice la sostenibilidad del transporte público sin afectar significativamente el bolsillo de los usuarios.

Semanas atrás el Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes dio la aprobación de la primera lectura del expediente sobre aumentos en el servicio, que contempla la readecuación del costo del boleto. El documento ingresó al Concejo Deliberante durante la primera sesión extraordinaria, después de la reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) a principios de mes.

Durante dicha reunión, el empresariado presentó dos propuestas de tarifas: una sin subsidios, valuada en $825,22, y otra con subsidios, fijada en $508. En contrapartida, la Municipalidad de Corrientes propuso un aumento del 100 por ciento en el boleto, elevando el costo actual de $200 a $422,59.

Esta propuesta de aumento se suma a las modificaciones recientes en el precio del boleto a lo largo del año. En octubre, el costo aumentó de $96.50 a $170, y en noviembre alcanzó los $200, marcando la tarifa actual del servicio de transporte urbano de pasajeros.

La aprobación de la primera lectura generó opiniones divididas entre los concejales, con el respaldo del oficialismo y la abstención de la oposición. Los representantes de la oposición argumentan que el expediente está desactualizado y requiere modificaciones, especialmente a raíz de las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional. Estas medidas implican una reducción de subsidios al transporte y el aumento constante de la inflación, factores que podrían tener un impacto significativo en la economía local.

Amenzas

Es importante recordar que el pasado jueves 7 de diciembre el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes vivió momentos críticos con un paro de colectiveros por el que no hubo servicio durante gran parte del día, seguido por la sorpresiva decisión del grupo Ersa de anunciar que abandonaría sus operaciones en la ciudad.

La medida de fuerza fue convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes en busca de un aumento salarial para los trabajadores del volante, que no fue abonado debido a la falta de fondos. Aunque se intentó resolver la situación a través de una Conciliación Obligatoria convocada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, los choferes no levantaron la medida.

Las negociaciones no arrojaron resultados positivos y el grupo Ersa optó por financiar con recursos propios el aumento salarial que originalmente estaba destinado a ser cubierto por subsidios comprometidos. Así, el servicio comenzó a normalizarse después de las 16 horas, con la salida de los colectivos de los galpones. Sin embargo, cómo se mencionó, la situación tomó un giro inesperado durante la noche de ese mismo día, cuando el grupo Ersa emitió un comunicado en el que anunció su decisión de retirar sus operaciones en la ciudad de Corrientes, tras 60 años de servicio.

Si bien se dio marcha atrás con esta decisión y el servicio continúa, la empresa destacó que el incumplimiento de los contratos de concesión y las tarifas establecidas, que no se ajustaron a los costos reales de la operación, generaron déficits constantes y la ausencia de respuesta por parte del Estado. Además, se señaló que las condiciones serían aún más desfavorables en 2024, ya que el presupuesto asignado al transporte público representa el 0,18% del presupuesto total.