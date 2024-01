Remises vs Uber: con ingenio se mantienen ambos servicios en Corrientes

El servicio de transporte privado, tanto los tradicionales como las aplicaciones móviles dan batalla para que el negocio sea rentable en la ciudad de Corrientes. Mientras que los remises y taxis tienen una bajada de bandera que varía entre los $800 y $1000, Uber y Cabify proponen una “tarifa dinámica” con un precio en función de la demanda, cuando esta aumenta, los precios y la espera se incrementan.

Ante la necesidad de movilidad los usuarios se convierten en buscadores de precios. Deben optar entre pagar más por un remís y esperar menos, o esperar a que la tarifa de las aplicaciones móviles descienda y viajar por un precio más barato.

El trabajo de los conductores de remises y taxis se vio afectado a principios del 2021 con la llegada de Uber y la última incorporación de Cabify en abril del 2023, hasta el punto de abandonar la actividad, en algunas ocasiones. Sin embargo, algunos otros resistieron y hasta encontraron nuevas formas de hacer su trabajo más redituable.

Juan Castillo, representante de la Asociación de Remises de Corrientes señaló a El Litoral que: “Nosotros lo entendemos como una cuestión de mercado, va fluctuando, algunos conductores de remís se pasaron a Uber, pero por lo general no lo hacen del todo. Trabajan en los dos porque la aplicación sirve como complemento pero no como rentabilidad”.

La modalidad que emplean algunos conductores de remises o taxis que están adheridos a la plataforma de Uber o Cabify, es que por una razón de alta demanda ya sea por horario pico, cuestiones climáticas o eventos de gran magnitud el precio aumenta, y los choferes aprovechan para realizar estos viajes ya que reciben mayor ganancia.

Los remiseros plantean que el servicio de Uber se utiliza como complemento ya que en los horarios en los que la demanda baja, no es conveniente trasladar pasajeros. Depende del lugar de partida y llegada, en una hora no pueden realizar más de 4 viajes cortos y no logran cubrir el gasto de combustible, arreglos al automotor, entre otros.

Para el mantenimiento de un vehículo los choferes deben gastar alrededor de $50.000 por mes. Cerca de $26.000 de técnica, el odómetro (mide el precio- distancia) cerca de $20.000, además del pago del carnet profesional, seguro y otros requisitos.

¿Existe una competencia desleal?

“En la mayoría de los casos los conductores que trabajan en remís o taxi lo hacen en Uber, porque ya tienen las habilitaciones correspondientes, no hay competencia desleal porque está regulado”, mencionó a El Litoral, el representante de la Asociación de Remises de Corrientes.

Consultado ante la amenaza de las nuevas aplicaciones de traslado, Castillo señaló a El Litoral que: “Nos sentimos amenazados cuando es ilegal, cuando algunos particulares quieren trabajar sin pagar carnet, seguro, y no se adecuan a la ordenanza vigente como todos nosotros”.

Remiseros descartan la competencia desleal ya que con la Ordenanza N°7320/22 sancionada en diciembre del 2022, tanto los conductores de Uber y Cabify deben cumplir con los mismos requisitos que los remises para contar con la habilitación para el traslado de pasajeros en la capital correntina.

Los conductores tanto de aplicaciones como del servicio de transporte privado deben contar con certificado de buena conducta; libre de infracciones y libre deuda de rodados (vigencia de 30 días). Tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada; certificado de antecedentes o reincidencia del conductor (vigencia de 30 días). Presentar la certificación de fumigación y tarjeta de desinfección expedida por la Subsecretaría de Contralor Ambiental y póliza de seguro.

Además el modelo del auto no puede superar los 13 años, debe estar radicado en la ciudad de Corrientes y en el caso contrario debe abonar una tasa anual. La habilitación completa debe renovarse cada seis meses, en caso de que la tasa comercial y los seguros del vehículo y chofer sea de un año la renovación se realiza al finalizar este periodo.

(VT)