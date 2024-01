Yesica Frías contó lo que vivió con Exequiel Palacios: violencia y pérdida de embarazo

Yesica Frías, ex pareja del futbolista Exequiel Palacios, brindó una entrevista para el programa Intrusos, América TV, donde contó el drama que vivió al lado del integrante de la Scaloneta y su familia.

"Intentamos casarnos en Alemania y la mamá no nos daba la partida de nacimiento, era todo una excusa. Cuando terminó la Copa América, nos casamos, y los padres le dijeron de todo", precisó la ex pareja del volante.

"Ellos (los padres de Palacios) querían que firme una separación de bienes. A mi Exequiel no me salvó el hambre, su profesión me dio lujos, pero también pagas por los lujos", continuó.

Y sentenció: "Firmé la separación de bienes, nos casamos y ahí se me vino la noche. Yo no quise tener más relación con los padres de él".

Me termino separando cuando el padre de él en mayo me quiso pegar y Exequiel se puso en el medio, terminados los dos llorando", recordó con mucha angustia Yesica Frías.

Y explicó que hasta perdieron un embarazo cuando ya estaban mal como pareja: "Terminé perdiendo un embarazo, estábamos mal, y detonamos. Había un Mundial por delante y yo no quería que él absorba todo".

"Después de Qatar sentí que se le subieron los humos de campeón y cambió. Me dijo: yo te amo pero quiero estar solo. Y él ya me venía engañando desde diciembre, todavía estoy esperando hace un año que me de el divorcio", explicó.

Y cerró entre lágrimas: "No lo odio pero no pensé que como persona me iba a pagar así".

Exequiel Palacios, separado y en medio de un escándalo: los duros mensajes de Yésica Frías

Después de la consagración de La Scaloneta en el Mundial Qatar 2022 y los festejos en Argentina, llegaron algunos problemas de orden sentimental para algunos de los futbolistas campeones del mundo.

Primero llegó la escandalosa separación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan, a quien dejó por su amiga de muchos años, Ailén Cova.

Lo cierto es que ahora se confirmó que otro futbolista de la Selección Argentina se separó: se trata del volente Exequiel Palacios. Yesica Frías confirmó la separación con durísimos posteos en Instagram, dando a entender que el final de la relación no se dio en buenos términos.

Desde las preguntas de Instagram, la ahora ex del futbolista que surgió de River Plate admitió la separación y hasta explicó el motivo: "Me demostró lo que realmente es. Yo estuve con él en su peor momento y él en el mío me soltó la mano”, lanzó.

“¿Creés que ahora por ser ganador del Mundial se la creyó y se olvidó quién es?”, le consultaron luego a la influencer. Y ella respondió junto con un emoji de una boca cerrada con un cierre: “Lo dijiste vos”.

Después, leyó otro comentario que apuntaba a Exequiel Palacios al que ella adhirió. “Pensar que dejaste tu vida y tu familia por él y así te agradece”, decía el mensaje. Y ella no dudó en darle la razón: “Viste vos, así son”.

