†

Dr. TELMO RAMON QUARANTA

“Moncho”

Q.E.P.D.

Falleció el 07/01/2021. "Has dejado un vacío en mi vida, pero también un corazón lleno de recuerdos. Gané el premio más grande que se puede obtener, haber sido la esposa de un hombre como tú. No moriste, solo te adelantaste en el camino. Te esperaré ansiosa para abrazarte de nuevo" Con inmenso dolor su esposa Gladys, hijos y amados nietos ruegan al altísimo brille para él la luz que no tiene fin, y elevan una oración a su memoria.