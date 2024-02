Milei acusó de traidor al diputado correntino Manuel Aguirre

n El diputado nacional por Corrientes (UCR), Manuel Aguirre, integra el lote de a quienes el presidente Javier Milei tildó de traidores por la caída de la ley óminibus.

El propio Javier Milei agradeció a los legisladores correntinos: Alfredo Vallejos, Sofia Brambilla y Lisandro Almirón por votar a favor de la ley ómnibus.

Uno de los tuits que replicó el propio presidenbte Javier Milei fue publicado por la propia Oficina del Presidente y destaca la “traición” por parte de todos los bloques que pusieron obstáculos en la votación de los artículos en particular. En esa lista se menciona al correntino Manuel Aguirre.

“El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta”, lanzó Milei.

Calificó a esos diputados de”delincuentes” y dijo que, al ver que “empezaron a descuartizar” la ley, fue él quien dio “la orden de levantar el proyecto”.

También compartió una lista con los nombres y fotos de los legisladores que decidieron no acompañar su iniciativa desreguladora y privatizadora, acusándolos de “traidores” y “extorsionadores”. Esa lista figura el nombre de Manuel Aguirre.

“Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca”, comentó el propio presidente con los nombres de quienes votaron en contra, entre ellos Aguirre.

“Votaron en contra del pueblo”, se lee en el tuit, donde aparecen con nombre y apellido los diputados de Hacemos Coalición Federal (HCF), Innovación Federal, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo (PyT), Buenos Aires Libre y un sector de la UCR.

El diputado correntino, en tanto, intentó explicar su situación y lo hizo a través de su cuenta de la red social X.

“Las acusaciones del Gobierno mediante cuentas oficiales es inaceptable y bochornoso. La palabra traición te hacen ver peor cuando no se tiene fundamentos. A continuación les dejo el sentido de mi voto, el cual se le olvidó corroborar a LLA”, posteó.

“Desde un principio acompañé a la ley en general. En tanto que voté afirmativamente el Artículo 2, 3 y 4, inciso a al g. También acompañé el Artículo 4 inciso h, y los incisos i a j. Por último el Artículo 5 inciso a, y el Artículo 6”

“Mí voto negativo se dio solamente en el Artículo 1, el cual se debió a qué el objeto de la ley estaba especialmente detallado en el artículo 3, y que finalmente se dio en sentido afirmativo. Pueden corroborarlo en http://votaciones.hcdn.gob.ar” “Entiendo su inexperiencia política, pero me preocupa su prepotencia cuando las cosas no salen como quieren y acusan sin sentido. Lo que hacen no es política”, chicaneó.

No es la primera vez que Aguire termina envuelto en una polémica en la Cámara de Diputados. Sucedió cuando el radicalismo debía definir un jefe de bloque: la mayoría apoyó a Rodrigo de Loredo, pero él y otros 12 apoyaron a Facundo Manés y hubo riesgo fractura.

En esa ocasión había dicho que le hackearon el celular y no pudo hablar con Gustavo Valdés, uno de los principales promotores de Loredo como jefe de bloque.