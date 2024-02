Lisandro reveló el verdadero motivo por el que mintió sobre su situación sentimental

Ayer, los televidentes de Gran Hermano 2023 salvaron a tres de los siete nominados de esta semana por lo que, uno de los cuatro jugadores restantes de la placa (Virgina, Joel, Emmanuel y Martín) abandonará la casa hoy, 12 de febrero. Por su parte, Lisandro fue uno de los jugadores que quedó fuera de peligro junto a Bautista y Nicolás pero al conocer la buena noticia, Navarro fue llamado al confesionario donde tuvo que explicar el motivo por el que mintió sobre su situación sentimental en el casting del programa.

"Él se presentó como alguien soltero, que su novia lo había traicionado, y nunca habló de ninguna relación ni de nadie. Creo que llegó el momento de hablar con él para preguntarle sobre su situación, porque en la casa dijo que está en pareja, no sé si mintió, y porque pronto en la casa van a entrar seres queridos”, explicó Santiago del Moro en cuanto a la estrategia que utilizó el asesor financiero para lograr meterse en el reality.

Una vez dentro del confesionario, Licha aclaró las dudas que surgieron alrededor de su vida romántica, al menos para el público que lo sigue en Gran Hermano 2023 desde su ingreso: "Yo me anoté en marzo estando soltero, y a ella la conozco en junio. Cuando me llamaron al primer casting llevábamos dos meses saliendo. No estábamos de novios, nada". “Yo recién le conté a ella de los casting al tercer o cuarto casting”, aclaró enseguida.

Acto seguido, el participante de Gran Hermano detalló: "Me puse de novio oficialmente diez días antes de entrar. Porque lo sentí, no quería dejar la relación en pausa, yo estoy totalmente enamorado, loco por ella". En cuanto a la razón por la que mantuvo que no estaba involucrado en ninguna relación durante el proceso de selección para el programa, Navarro remarcó que “le daba mucho miedo de quedarme afuera de la competencia”. “Pensaba que ante la selección de los participantes si veían a alguien soltero lo iban a elegir por encima de mí”, planteó.

Además, el asesor financiero aseguró que tomar la decisión de omitir su noviazgo hasta que entró en la casa “le pesó muchísimo”. “Me mata el hecho de que le dije que no vaya a la tribuna. Le tendría que haber hecho más caso a mi corazón que a mi cabeza. Ella tendría que haber estado", reflexionó en pleno mano a mano con Santiago.

Fuente: Pronto