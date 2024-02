Los detalles de la visita de Javier Milei a Corrientes

El director del Club de la Libertad, Carlos Hernández, comentó detalles de la visita de Javier Milei a Corrientes este lunes. En diálogo con el programa Hoja de Ruta adelantó que hay más de 3500 personas inscriptas y tuvieron que habilitar más espacios para garantizar seguridad y buen desarrollo del evento.

Sobre la conferencia en sí, aseguró que hay más de "3500 inscriptos". "La última vez que nosotros lo tuvimos ya había mucha presencia de jóvenes. Desde el primer día Milei ha tenido una relación con los voluntarios y jóvenes de la fundación muy especial. Hoy hay más de 3.500 inscriptos y mucha gente joven, indudablemente. Va a ser difícil", señaló.

"Nosotros tenemos un salón principal que tiene más de mil lugares, pero no podemos excedernos. Y después tuvimos que habilitar el playón del Salón Andes con unas pantallas gigantes, porque o si no, tendríamos que rechazar a mucha gente que se inscribió", dijo.

Además, sumó que: "Lo único que les pedimos es que tengan en cuenta que no es un alto político, más allá de que Javier no tiene protocolos y no tiene las formalidades que tendrían otros políticos. La operatividad entonces es entrar a la zona del Espacio Andes y después, por otro camino, los invitados del club ingresarán al salón".

El presidente del Club, resaltó que: "No tenemos lugares para estacionar y tampoco van a poder estacionar sobre la avenida Maipú. Así que les pedimos que vayan en remis o con otros medios, porque no van a poder ingresar porque el lugar de estacionamiento del Espacio Andes ya que es el que utilizamos para las pantallas gigantes. Se ingresa y algunos van hacia el playón, donde están las pantallas gigantes, es decir, los invitados, sobre todo socios del club e invitados especiales, van para el salón principal". "El Presidente manifestó que él va a saludar a todos, que una vez finalizado va a salir al playón a saludar al resto de la gente con la que no está directamente", aseguró.

Sobre si existirá o no el encuentro con el gobernador Gustavo Valdés dijo "No tenemos confirmado eso porque todo lo relacionado con la relación entre nación y provincia lo pilotea el gobernador con el equipo de la presidencia".

"Nosotros festejamos 10 años, esto comenzó hace muchos más años. Éramos amigos que nos reuníamos a tomar un café en el Mariscal, hablar de política una vez a la semana, por ahí conversábamos de temas en los que no sabíamos nada, como el aborto. Entonces invitábamos a amigos a que nos explicaran. Eso lo seguimos teniendo aún hoy y se corona con la presencia de uno de nuestros primeros conferencistas, Javier Milei, Presidente de la Nación, y va a estar hoy acompañándonos en el aniversario del club",señaló Hernández sobre la historia del espacio.

El encuentro será este lunes a las 19.30 en el Espacio Los Andes. Milei arribaría a las 19 a Corrientes donde podría ser recibido por el gobernador Gustavo Valdés en el aeropuerto local. Se espera que Milei llegue acompañado de su hermana Karina Milei y Manuel Adorni, su vocero presidencial.