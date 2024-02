Tras la eliminación de Lucía, Furia les hizo una picante advertencia a las Superpoderosas

La eliminación de Lucía generó mucho desconcierto dentro de la casa. Una buena parte de los chicos pensó que era el turno de Furia, sobre todo porque Santiago Del Moro la dejó para el anuncio final junto con Licha y la superpoderosa a la que todos creían intocable.

Pero en el afuera, hubo muchos movimientos, comentarios y actitudes de Lucía que no cayeron bien y eso terminó precipitando su salida. Rosina y Zoe quedaron devastadas y poco después de que finalizara la gala, se encerraron para intercambiar sus impresiones y su dolor.

Furia se unió a ellas en el cuarto para darles ánimos pero además, quiso sumar una advertencia:

Furia: yo les voy a decir algo y si me quierOjo con Agos, nada más. Eso de que le hablan, le prestan... ojo

Zoe: pero Agos no es nada de nosotras, es una compañera más.

Furia: a mí me gusta no ser más su amiga porque se me acercaba a hablar mal de gente...

Zoe: yo sé bien cómo es la gente acá.

Furia: que suerte, yo me di cuenta tarde... ustedes sí saben pero yo pequé, pequé y confié como una estúpida.

Rosina, que hasta ese momento no había dicho nada, le dio las gracias y Juliana agregó: "de nada, yo las quiero mucho posta".

