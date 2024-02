Raúl "Tato" Romero Feris: "En la provincia hay que pensar en un cambio"

El exgobernador de la provincia de Corrientes, "Tato" Romero Feris, señaló la necesidad de avanzar en "un cambio" en la política provincial. Además, aseguró estar de acuerdo con las últimas afirmaciones del gobernador Gustavo Valdés en respuesta a Martín Lousteau.

Romero Feris señaló que: "Está faltando hacer una lista de prioridades. Hagamos lo que está en primer lugar. Es fácil ver la situación de la pobreza en Argentina y en Corrientes pero está faltando posicionarse en la realidad que estamos viviendo", aseguró.

"Si uno recorre el panorama. A veces van los pacientes y no hay médicos en el Pediátrico por ejemplo. Esto no es hacer oposición por oposición misma, es la realidad".

Adelantó también que se encuentra en reuniones con intendentes y funcionarios correntinos."Son 20 años de gobiernos agostados. Hay que juntarnos los que no pensamos del todo como esto. Hay que buscar la forma de traer gente nueva, gente joven e intendentes buenos. Así surgimos muchos de nosotros", resaltó.

Según indicó, su mirada es de concordancia con Javier Milei y pidió "paciencia". "Hay hoy una situación totalmente diferente. La de Milei es una propuesta de gobernar diferente y esto establece hacer un compás de espera para ver cómo funciona todo esto", destacó.

"No se está dejando que el gobierno nuevo pueda desarrollar el programa", indicó. "Tengo esperanza, no por Milei en sí, si no por la situación marco particular", dijo y comparó esta con su gestión como gobernador. "Si no hubiera sido por la mezquindad política de los legisladores en mi gestión, estaría construído el puente Chaco Corrientes".