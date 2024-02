Denuncian vandalismo y robos de placas en un cementerio

Vecinos de la ciudad de Monte Caseros, denuncian reiterados robos de las placas metálicas colocadas en memoria de sus seres queridos, por lo cual reclaman mayor seguridad y el nombramiento de un sereno para el cementerio "De La Misericordia".

Uno de ellos, el caso de Bruno Carlino, quien expuso de manera pública que "fui hasta la tumba de mi padre que falleció a finales del 2020. Con mamá le habíamos mandado a colocar dos placas de bronce y me doy cuenta del robo. La denuncia la hice el 25 de enero".

Añadió que "luego la Fiscalía me citó a una audiencia testimonial este 19 de febrero y me hicieron pasar a ver placas que ellos tenían en custodia y fue ahi que reconocí las dos placas de mi familia. Por mi lado volví contento, pero debo decir que como ciudadano me siento molesto porque estas cosas vienen pasando hace rato en el cementerio local", señaló al portal AVC Producciones.

Dijo además que "no se toman las medidas necesarias porque esto se repite cada 60 o 90 días, y no hace falta ser policía, fiscal, intendente o lo que fuera para darse cuenta que cuando entra el camioncito que dice 'vendo cobre, compro cobre', estas cosas suceden", alertó y pidió que "esto sea un alerta porque ni siquiera nuestros muertos descansan en paz".

Pidió que se terminen estos hechos vandalicos con el robo de placas, floreros, y demás objetos preciados.

(WA)