El torneo Reducido de Aranduroga contará con 10 equipos

La XXº edición del torneo Reducido de Aranduroga se jugará este fin de semana con la participación de 10 equipos lo que motivó a que se modifique la forma de definición para las Copas de Oro, Plata y Bronce.

Para el tradicional certamen de tiempo reducido que organiza y se desarrolla el Aranduroga Rugby Club llegarán a Corrientes Tacurú y Capri de Posadas, Aguará de Formosa y Cristo Rey de Paraguay. A ellos se suman a los seis equipos de primera división de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

En tanto que por diferentes motivos, a último momento, se bajaron de la competencia San José de Paraguay y Caza y Pesca de Formosa.

Los equipos fueron divididos en tres grupos. En el A y B estarán tres participantes y en el C habrá cuatro.

El sábado 24 se jugará la etapa clasificatoria del torneo que sirve de preparación de cara a la competencia oficial de cada unión y en la región.

Los partidos de los grupos A y B se jugarán en dos tiempos de 20 minutos cada uno, mientras que los cotejos del C durarán dos períodos de 15 minutos.

El primero de cada grupo, avanzará a la Copa de Oro, el segundo a la de Plata y el tercero a la de Bronce. En esta instancia, que se disputará el domingo 25, en cada zona jugarán todos contra todos.

La zona A quedó conformada por Sixty, Aguará y Taraguy. En el B quedaron Curne, Capri y Regatas Resistencia, mientras que en el C estarán Aranduroga, Tacurú, Cristo Rey y San Patricio.

Cada jornada comenzará a las 14 y se utilizarán dos canchas en la entidad que está sobre la ruta provincial Nº 43.

Programa de partidos

Los encuentros diagramados para el sábado 24, durante la etapa clasificatoria son los siguientes:

Cancha 1:14;00 Capri vs. Regatas Resistencia, 14;50 Cristo Rey vs. Aranduroga, 15;40 Sixty vs. Aguará, 16;30 Aranduroga vs. Tacurú, 17;20 Regatas Resistencia vs. Curne y 18;00 San Patricio vs. Aranduroga.

Cancha 2:14;00 Aguará vs. Taraguy, 14;50 San Patricio vs. Tacurú, 15;40 Curne vs. Capri, 16;30 San Patricio vs. Cristo Rey, 17;20 Taraguy vs. Sixty y 18;10 Cristo Rey vs. Tacurú.