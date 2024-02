Milei contra el gobernador de Chubut: “No puede leer un contrato el pobre”

n En medio de la pelea con la provincia de Chubut, que abrió un fuerte conflicto entre la Nación y las provincias, el presidente Javier Milei volvió a chicanear al gobernador Ignacio Torres: lo trató de "pobre chico", dijo que no sabe leer un contrato y sostuvo que es una víctima del deterioro de la educación en la Argentina. Además, trató de "políticos runfla" a los mandatarios que lo apoyaron.

"Pobrecito, Nachito, no la ve. Es un pobre chico que no puede leer un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", afirmó el presidente desde Washington, en una entrevista telefónica con el canal LN+.

"La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación, cuando arma esa operación hace que cuando le depositan la coparticipación, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente", explicó Milei antes de tomar el vuelo con el que llegará al país este lunes por la mañana.

Luego volvió a atacar con dureza y en tono despectivo al gobernador patagónico. "No tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo, es una víctima del deterioro de la educación en Argentina y no puede leer un contrato el pobre chico", afirmó.

Al ser consultado sobre el apoyo mayoritario de los mandatarios provinciales al reclamo de Torres, Milei dijo que eso "habla muy mal" de ellos, porque avalaron lo que él calificó como "la mentira del gobernador de Chubut". Y planteó que eso los dejó expuestos. "Quedaron del mismo lado que (Axel) Kicillof y (Ricardo) Quintela", en referencia a los mandatarios de Buenos Aires y La Rioja.

"Esos muchachos, que son parte del pasado. en el fondo están reclamando que no quieren ajustar y le quieren trasladar el ajuste al resto de los argentinos. Estamos para defender a los argentinos y no a los políticos runfla", afirmó.

"Es muy peligroso lo que hizo el resto de los gobernadores apoyando semejante disparate. Los gobernadores tienen que hacer un ajuste fiscal de un punto del PBI y no lo quieren hacer", sostuvo y apuntó a que "no quieren perder sus privilegios de casta".

Ante la pregunta de si tiene previsto intervenir la provincia, en caso de que se concrete la amenaza de cortar el flujo de petróleo, evitó dar una definición concreta y dijo que se hará lo que determine la Justicia.

"Tomará acciones la Justicia. ¿Que alguien sea político lo exime de cumplir la ley? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si viola la ley, pagará las consecuencias", dijo y luego agregó: "Se seguirán los pasos legales que determinen la Justicia".

Jubilaciones

El jefe de Estado también se refirió a las jubilaciones, luego de la última actualización que se realizó el miércoles que llevó el valor el valor a un 27,18% a partir del mes de marzo, que llevará el haber bruto mínimo de $105.713 a $134.446 y el haber bruto máximo, de $711.346 a $904.690.

"Con Massa ganaban 80 dólares, hoy ganan 200", afirmó durante el extenso reportaje. Y volvió a apuntar a "la casta política" por haber eliminado la fórmula jubilatoria que estaba incluida en el proyecto de Ley Ómnibus, que "perjudicaron a los jubilados".