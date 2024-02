La respuesta de Cristina Pérez cuando le preguntaron si estaba ofendida con Fátima Florez

Cristina Pérez acompañó el pasado viernes a su marido Luis Petri a Mar del Plata y ambos fueron a ver el show de Fátima Florez junto al presidente Javier Milei y otros integrantes del gobierno, como el vocero Manuel Adorni.

El motivo de que asistieran al espectáculo estuvo relacionado con que era el cumpleaños de la artista y todos estuvieron invitados.

A lo largo del show, Fátima hace varias imitaciones y, entre ellas, realizó una de Pérez. A la salida del teatro, un notero de Socios del espectáculo (El Trece) le preguntó: "¿Te gustó lo que viste?"

"Sí, me encanta. Es muy talentosa Fátima", contestó la periodista. "¿Lo tomás con humor o te ofende?", repreguntó el notero.

Con buena onda, Pérez expresó: "No, no me ofende. Al contrario. Me parece un reconocimiento. Hay que saber reírse de uno mismo. Me parece muy bien".

Finalmente, la periodista contó que volverá al noticiero de Telefe luego de retirarse durante la campaña debido a que el canal consideró una "incopatibilidad" que ella estuviera al frente al estar casada con Petri.

Fuente: Pronto