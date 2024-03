Cierre de Télam: periodistas recibieron otra suspensión y son tres semanas sin trabajar

El periodista correntino, Juan Manuel Laprovitta, se refirió al cierre de la Agencia Nacional Télam y explicó que esta semana recibieron la tercera suspensión desde el anuncio de cierre. "Aseguran que, por no poder cerrar Télam, la van a reducir a su mínima expresión", señaló.

Ya van tres semanas en la que los tres periodistas correntinos de Agencia Télam no pueden llevar adelante sus labores. Este domingo, recibieron un cuarto mail de suspensión.

"La Agencia Télam está paralizada. No hay un cierre y todo el personal que somos alrededor de 750 personas estamos suspendidos. Nos ha llegado este domingo un cuarto mail donde nos comunicaban que estamos suspendidos. Es una tercera en la que no vamos a poder trabajar y no hay una definición clara de nuestro destino", aseguró el periodista.

"Esta reiteración de suspensión nos ha llenado de incertidumbre nos pone en una situación generalizada que nos hace pensar que no saben qué hacer con Télam", explicó. "No están encontrando el requiso legal para hacerlo por lo que hay una indefinición", destacó.

Sobre el marco legal que acompaña a Télam, señaló que: "El DNU paraliza o congela la Ley que le da el paraguas a Télam, que es la Ley de Sociedades del Estado". "No fue derogada por una Ley, sí por el DNU", aclaró.

Laprovitta, también sumó que uno de los trascendidos periodísticos es que:"Por no poder cerrar Télam, la van a reducir a su mínima expresión". "Hay una versión en algunos medios donde se establece que la agencia pasaría a ser algo simbólico con 80 trabajadores, a diferencia de lo que es hoy. No sé si existe un camino posible para cerrarla", resaltó.

El periodista destacó también el valor de Télam para el periodismo federal. "Es una herramienta para combatir fake news y a nivel informativo permite que se nacionalice lo que ocurre en una provincia como la nuestra y a nivel internacional. Además es un medio que permite publicar información que los medios tradicionales no publican por diversas razones", destacó.

"Es un compromiso y les ofrece a las audiencias locales diversidad de información que amplifica el espectro de la noticia", señaló.

*Hoja de Ruta se solidariza con los tres colegas periodistas en suspensión y espera una pronta resolución del conflicto.