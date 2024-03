¡Impensado! Furia le tiró las cartas del tarot a Catalina y ambas se sorprendieron

La tirada de cartas del tarot de Juliana Scaglione, más conocida como Furia, es una constante en Gran Hermano (Telefe). Parece que la jugadora más polémica de la casa quiere saber lo que podría pasar en las siguientes horas.

Y mal no le va, ya que anticipó que Lisandro "Licha" Navarro iba a volver a entrar... y ocurrió en otro momento del Congelados que fue muy polémico y generó más de una fulminante.

Lo cierto es que Furia le tiró las cartas a Catalina Gorostidi y ambas se sorprendieron por lo que salió como respuesta y los comentarios que hizo Cata sobre su futuro en la casa.

"¿Vés bolud*? ¡Tenés todo, todo, alrededor y la chavona tipo así!", le tiró Furia a su amiga haciendo gesto con los brazos cruzados. "Tipo no, no, no... eso es bloqueo, eso es bloqueo. El capricho es bloqueo", agregó.

Catalina se sorprendió por la respuesta y le aclaró: "Pregunté si me iba a ir este domingo o el otro". Más sorprendida aún, Juliana le contestó con las cartas y le llamó la atención su actitud. "Te dijo que no, ¿te querés ir? La re pu** madre. Pero esta chica está re loca", le dijo mirando a cámaras.

Furia quedó inquietante por el deseo de Cata que en medio del juego quiere irse porque extraña mucho y desea volver a la rutina en el exterior. Es que a la chica le estaba yendo muy bien luego de su salida, con presencias en varios programas que la llamaron para opinar del reality, además de las marcas que comenzaron a buscarla.

Fuente: PRONTO