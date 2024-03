La Gobernadora que no fue 

Eduardo Ledesma la presenta así: “Nuestra invitada de hoy es Maestra Normal Nacional, egresada de la Escuela Dr. Juan Pujol de la ciudad de Corrientes. Es abogada y egresada de la UNNE. Fue abogada de la Fiscalía de Estado, Procuradora del Tesoro de la Provincia de Corrientes y fue Fiscal de Estado de la Provincia de Corrientes. Fu Intendenta de la ciudad de Corrientes entre 1987 y 1989. Constituyente Provincial en 1993y Constituyente Nacional en 1994. Fue Diputada Nacional entre 1995 y 1999. En la actualidad ejerce su profesión de abogada. Nos visita hoy: La Doctora Ana María Pando.

Eduardo Ledesma: “Muchas gracias por estar acá”, “Ana María responde, “al contrario” e inician el diálogo: “Esta bueno el tiempo y estamos transitando como agenda pública y agenda política, para hablar un poco de lo que ha sido también su actuación. Usted tiene más de 50 años de abogada, ha sido Procuradora del Tesoro, Fiscal de Estado, fue Intendenta, Constituyente Provincial y Nacional. Ha sido Legisladora, es como que ha tenido en este medio siglo, años de participación política muy fuerte y después, como que se llamó a silencio y se dedicó a la actividad privada”, hasta la fecha. ¿En qué anda Usted?

Pando: “Ejerciendo la abogacía, totalmente.

Ledesma: “Hago este recuento porque es muy interesante, sobre todo para una mujer, y para una provincia como esta y para el tiempo que le tocó actuar. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tuvo que enfrentar usted?

Pando: “Los desafíos eran los problemas de la sociedad y era importante resolverlos, los conflictos sociales que cada una de sus áreas demanda. En definitiva, los objetivos eran los principales desafíos. Tener una buena ciudad, que sea impecable, sin deudas. Fue la mia una gestión “sin tachas”, y bueno poder decir esto con el transcursos del tiempo. Eran mandatos de dos años y la sociedad estuvo, un poco en paz.”

Ledesma: ¿Cómo nace en usted esas ganas de participar? ¿Había tradición política en el Partido Liberal?

Pando: “No en mi familia no había antecedentes, mi padre si fue dirigente gremial de FOETRA (Sindicato de Telecomunicaciones) acá en Corrientes. Y yo me afilié al Partido Liberal con 17 años, por convicción y por la gente que estaba liderando en esos momentos esa bandera de la libertad. Bandera de contenido moral y bueno, cuando uno se siente identificada con ese tipo de cuestiones.

Ledesma: ¿Quiénes eran esos dirigentes?

Pando: “Y bueno, el doctor Ricardo Leconte, el doctor Ameghino Arbo, el doctor Castillo Odena. En ese tiempo, usted no iba a encontrar a nadie que tenga algún tipo de cuestionamiento. El doctor Leconte puede transitar todas las calles de la Provincia. Estamos hablando de cualquiera de sus dirigentes.

Ledesma: “Y como fue esa campaña de 1983 para ser candidata a Intendente?

Pando: “Debemos recordar que el sistema electoral era distinto, No había elección directa, que por un voto de diferencia se consagraba Gobernador o Intendente. Se vota a electores que en el Colegio Electoral elegían y en el Concejo Deliberante hacían las veces de electores los Concejales. Por eso el Pacto Autonomista Liberal definió internamente que el compromiso era, ir con fórmulas separadas, y quien sacaba más votos llevaba el gobernador y el otro partido colocaba el Vicegobernador. Así fue que en 1983 asumieron como titulares del Poder ejecutivo: José Antonio Romero Feris por el autonomismo y el coronel RE José María García Enciso Vicegobernador.”

Ledesma: “Bueno, todo eso que contó es muy interesante y más aún hoy, visto desde hoy, que en realidad había que pasar todos esos filtros indirectos, y además siendo mujer”

Pando: “Había una gran conciencia partidaria. Hoy sae le llama espacio, porque hay una sumatoria de partidos políticos que compiten en un frente, también con dirigentes sociales, entonces, el tema de Partido es como que entonces no captura todo y no todos tienen la misma filosofía, es una sumatoria electoral con variantes ideológicas. En ese tiempo, eras Liberal, eras Autonomista, Unión Cívica Radical o Justicialista. Cada uno tenía bien marcado cual era el principio que enarbolaba, la causa por la cual se votaba. Porque los partidos todos tenían su plataforma y eran cada una de ellas lo que se preconizaba en campaña y resultaba el plan de gobierno a aplicar.”

Ledesma: “Eso cambió, los partidos tenían un peso específico, y hoy es como que son más líquido. ¿Es mejor?, que piensa usted de eso?

Pando: “Bueno, yo por la experiencia que tengo, por lo que veo ahora, me quedo con los partidos políticos. Porque vemos hoy en los distintos ejercicios de loe Poderes Ejecutivos, no existe uniformidad de sistema, ni de conducción ni de política. Entonces se hace muy difícil gobernar.”

Ledesma: “Muy pragmático y es lo que hace confuso”

Pando: “Y estoy hablando del orden nacional, porque es lo que marca el resultado económico. Uno actúa en función de la deuda, el otro a controlar precios y…”

Ledesma: ¿Y eso cree usted que debilita la democracia?

Pando: “La Democracia es una cuestión de práctica institucional y de conducción, es la participación y la alternancia, que lo podemos tener con “fuertes partidos”, no somos Inglaterra, Alemania o EEUU donde no hay una multiplicidad de ofertas. Por algo hoy vemos que se consolidan las expresiones de “súper estructuras”.

Ledesma: “También hay que sincerar esto, porque en nuestra Provincia tenemos con 40 y tantos partidos políticos. Está claro que no hay 40 formas de ver, 40 formas de gobernar ni 40 proyectos distintos.”

Pando: “Esto tiene un trasfondo netamente “laboral”. Porque la gente encontró un mecanismo que con 3.000 o 4.000 votos forma una expresión social que le ofertan a un partido, y yo los pondría primero a estudiar la Carta Orgánica. plataforma y el contenido electoral.

Ledesma: ¿Cuáles fueron sus principales desafíos como Intendenta de la ciudad de Corrientes?

Pando: “Fundamentalmente el tema de los Barrios y el tema de las mujeres. Es muy difícil para las mujeres salir a trabajar y tener hijos. Porque cuando uno tiene esa enorme responsabilidad tiene que tener la tranquilidad de que sus hijos estén bien y una de las prioridades fue ·Guarderías Municipales”, las que pudimos concretar en el corto período de gobierno”.

Ledesma: “Un período de dos años”.

Pando: “Ni siquiera dos años, porque justo fue la entrega anticipada del gobierno de Alfonsín. En Julio de 1989.

Ledesma: “Y le tocó los festejo por los 400 Años de la Fundación de la ciudad Corrientes, ¿que se acuerda de eso?.”

Pando: “Recuerdo la venida de los españoles que tienen un hermandad con Corrientes, la ciudad se preparó con gala, con gusto; fue muy conmovedor, porque hubieron muchos acontecimientos de relieve cultural e históricas. Fue una gran convocatoria ciudadana múltiple.”

Ledesma: “Vino el Presidente de la Nación también”. Y en tan poco tiempo de gestión ¿le quedaron pendientes que cosas? Por hacer”

Pando: “Cuando uno ejerce la función pública no mide los logros sino lo que falta por hacer. Es la obligación de la tarea cumplida y el mañana yo no tengo”. Infinidades de cosas.

Ledesma: “Ha políticos de su tiempo les pregunté sobre su carácter, además de la formación”.

Panco: “El Partido Liberal hacía muchísimos años que no tenía la Intendencia de Corrientes. Entonces nadie se quería hacer cargo a quienes le ofertaron, y todos eran hombres. Me llegaron a decir ¿Podes prestar el nombre? Y eso sí que me dolió. Entonces contesté: “No voy a prestar el nombre, vamos a ganar el municipio de la capital, y así fue”. Ledesma: “Hace 34 años que fue electa, y por lo que me dice hay cosas que no se hicieron en la ciudad”.

Pando: “El crecimiento demográfico ha sido inmenso, y eso no está en las manos del gobierno de la ciudad.

Ledesma: “Tuvo inconvenientes por ser mujer?

Pando: “En lo personal yo no podría decir que me fue mal. Pero si te digo que competir con un hombre se te hace mucho más difícil.

Ledesma: “Su competidor era Secretario de Hacienda del gobierno de Leconte (Tato Romero Feris), y al advertir la competencia, empezó a retacear los recursos en su gestión.

Pando: “Entre otras cosas”

Ledesma: “Y fíjese las vueltas de la vida, que Nora Nazar, esposa de Romero Feris, la sucedió siendo mujer. Y nuestra Provincia nunca ha tenido una gobernadora mujer.”

La Gobernadora que no fue

La buena reflexión de Eduardo Ledesma está referida a que Corrientes nunca tuvo una mujer Gobernadora, y digo que debió ser la primera, porque hubiesen sido tanto Josefina Contte como Ana María Pando, las que hubiesen fortalecido el sistema democrático cuando los “hombres”, cegados por su obsesión de ser a cualquier precio, dañaron nuestras instituciones. Josefina Contte que nace el 12 de junio de 1863, abogó por el espacio de la mujer en la sociedad de la época y madura ya, aunque con vitales 44 años y con la esperanza de un mejor porvenir para la mujer correntina, en 1907 crea el instituto que hoy es orgullo de Corrientes. En esos tiempos nuestra provincia vivía las turbulencias de “juicios políticos” a gobiernos liberales y eran destituidos Juan Esteban Martínez y Martín Goitía. Nadie mejor que Josefina para morigerar la aguas. Otro tanto sucede con Ana María Pando cuando en la crisis del 2001, que requeríamos del temple, el equilibrio, la honestidad y los bríos de una Gobernadora como ella, por el egoísmo y la baja mirada de los “Machirulos” de turno, dejamos pasar una gran oportunidad que nos hubiera ahorrado muchos disgustos.