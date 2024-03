Condenado por transportar más de 400 kilos de marihuana en el auto

En un juicio abreviado el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a un hombre a seis años de prisión por transportar más de 400 kilos de marihuana en un automóvil.

El narcotraficante oriundo de la provincia de Misiones también deberá abonar una multa de 120 mil pesos por habérselo hallado coautor penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de personas.

El procedimiento se realizó el 12 de junio de 2018 en la zona del paraje Cuay Grande en la localidad de Santo Tomé, a la altura del kilómetro 669 de la Ruta Nacional N°14. A las 3 horas aproximadamente se acerca al control un Volkswagen, modelo Bora, y a los diez minutos un Volkswagen, Modelo GOL Trend,y los dejan circular. Luego se pasa un vehículo marca Peugeot modelo 408, por lo que el personal de Gendarmería realizó señales de encausamiento al mismo haciendo su conductor caso omiso, acelerando la marcha del vehículo, logrando evadir el control.

Ante lo ocurrido, personal de la Sección Núcleo procedió a efectuar el seguimiento controlado del rodado mencionado, el que fuera hallado a la altura del km 618 de la ruta No 14, abandonado y con bultos en su interior, dejándose en custodia de personal de la fuerza. Continuación procedieron a efectuar un seguimiento controlado al vehículo Volkswagen modelo Gold Trend, al que por la fuerte lluvia y granizas perdieron de vista, pero luego detenido su marcha con sus tres ocupantes. En cuanto al vehículo Volkswagen Bora, éste fue interceptado por personal de la Sección Alvear en el kilómetro 602, todos los vehículos y ocupantes fueron trasladados al asiento de la unidad para un minucioso registro. Una vez en el lugar personal de la fuerza con la presencia de testigos hábiles procedió a retirar los paquetes hallados en el interior del vehículo Peugeot, el que no tenía asiento trasero, acondicionados los mismos en dicho lugar en el baúl, no constatándose novedades en los otros habitáculos del rodado, Contabilizados los paquetes resultó un total de 495 paquetes de marihuana, con un peso total de 436,189 kilogramos.

Del registro efectuado al vehículo Gol Trend, fue hallado en el asiento del lado del acompañante, en parte posterior dentro de un bolsillo dos envoltorios de nylon de color azul, 17,2 gramos de marihuana. De las requisas efectuadas a los ocupantes de los rodados, hallaron en poder de uno de ellos dos envoltorios tipo nylon conteniendo en su interior sustancia blanca similar al clorhidrato de cocaína. (NG)