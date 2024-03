El clásico local en el inicio de la Copa Palacio 2024

En su última reunión, la Asociación de Basquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) llevó a cabo el sorteo del Torneo de 1° División donde se pone en juego la tradicional Copa Palacio, certamen que marcará el inicio de las competencias de la presente temporada.

El mismo presidente de la Abcc, Alfredo Wenk, fue el encargado de la extracción de los nombres de los clubes y sus respectivos números para la grilla de los cruces del torneo que iniciará el próximo 5 de abril y contará con la participación de 12 equipos.

En la primera fecha, el campeón de la temporada 2023, El Tala, se medirá frente a San Martín y se reeditará el clásico del parque Mitre entre Alvear y Regatas Corrientes.

Primera fecha

El fixture de la primera fecha de la Copa Palacio 2024 es el siguiente: Colón vs. Sportivo; Juventus vs. Malvinas 1536 Viviendas; Alvear vs. Regatas Corrientes; El Tala vs. San Martín; Hércules vs. Córdoba; y Don Bosco vs. Pingüinos.