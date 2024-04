Con muy poco margen de error, Comu recibe a Olímpico de La Banda

Comunicaciones recibirá este domingo a las 21.30 a Olímpico de La Banda (Santiago del Estero), en lo que será su penúltima presentación como local en la fase regular de la temporada 2023-2024 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El juego será definitorio para los mercedeños, para luego emprender la gira por Formosa y Misiones con el ánimo retemplado.

El aurinegro se entrenó tras la derrota ante el otro equipo de Santiago del Estero, Quimsa. El Aurinegro busca revertir esta racha de partidos perdidos y que lo tiene en el puesto 18º de la tabla de posiciones. La última vez que Comunicaiones ganó en Mercedes fue el 20 de marzo cuando enfrentó a Gimnasia. Esa noche se quedó con el triunfo por 88 a 79. Luego vino la seguidilla de siete derrotas.

En Comu los destacados a esta altura de la temporada son Keron Deshields con un promedio de 17.8 puntos, mientras que Marcus tiene Thomas 16.1. En rebotes se destaca Rodrigo Sánchez con 8.9 por juego.

Por su parte su rival Olímpico está en la tercera colocación (22 ganados y 10 partidos perdidos) y en su última presentación como local cayó frente a Obras 86 a 85.

Antes le había ganado en Santiago del Estero a La Unión de Formosa (rival directo de Comu por 97 a 59). Entre sus jugadores destacados figuran Nicolás Romano que tiene un promedio de 14.2 puntos por juego.

Al límite

El partido del domingo será uno de los últimos de Comu como local en la fase regular y como tal será importante para que el Aurinegro busque despegar de los lugares del fondo de la tabla. Así lo entiende Facundo Giorgi, capitán del equipo: “Estamos con la cabeza puesta en este mes que se viene por delante donde habrá partidos clave, en el contexto de una situación que cuando arrancamos el torneo no la esperábamos. Incluso no hace mucho cuando se le ganó a Gimnasia uno tenía aspiraciones de ganar algún partido más y estar en la conversación para entrar en los play off. Hoy la realidad es otra y estamos con el equipo realmente enfocado, sabiendo cual es el objetivo y pensando el partido que se viene el domingo, porque ganando no solo nos dará un respiro, sino que confianza de cara a lo que viene. Sobre todo, por la magnitud del rival, que todo el año estuvo entre los cuatro primeros. Es un equipo que tiene nombres, que juega bien así que será un buen desafío para nosotros” expresó el jugador.

“La verdad es que esta es la segunda vez que estamos al límite, el año pasado al final de la temporada se ganaron partidos, se estuvo un poco más holgado pero esta situación a seis o siete fechas de terminar la primera fase ya me toco una vez. Obviamente no es fácil ni lindo, pero como les decía a mis compañeros, tenemos que tener suma confianza en el equipo y en el cuerpo técnico.

Estamos entrenando bien y hemos sido muy competitivos en esta racha de partidos que nos tocó perder, aunque la realidad es que no supimos cerrar los partidos. Estamos confiados y ansiosos porque los veo a todos bien a todos. A veces se hace la semana de entrenar mucho y no jugar”.