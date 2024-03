Violento asalto a un cantautor chamamecero: "Me pusieron una bolsa en la cabeza"

El cantautor chamamecero Juan Carlos Romero fue víctima de un violento asalto en su vivienda del barrio Villa Chiquita de la capital correntina.

En diálogo con El Litoral manifestó que el hecho se produjo el lunes a la madrugada, alrededor de las 3. "Yo estaba durmiendo y gracias a Dios estaba solo en mi casa porque mi esposa se encontraba en el trabajo y mi hijo en la casa de la abuela. Realmente quedé con mucho miedo".

"Los delincuentes que eran al menos tres, saltaron la reja del frente de mi casa y a patadas abrieron la puerta. Cuando me desperté y fui a ver me encontré con los ladrones con el rostro cubierto. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me llevaron al comedor, donde me hicieron sentar con las manos atrás. Mientras uno me cuidaba y amenazaba con cortarme el cuello si me movía los otros se encargaron de revolver todo el lugar".

"Se llevaron un televisor de 43 pulgadas, un equipo de música, una campera y otros objetos", precisó.

"No me golpearon pero si me asfixiaron con la bolsa porque no podía respirar bien. Estuvieron cerca de cinco minutos y se fueron", relató Romero.

El caso fue denunciado en la Comisaría Quinta. Por el momento no hay detenidos.

Romero actualmente es integrante del grupo chamamecero "Itatí", también formó parte del grupo "Integración".