Cristina cobra 14 millones de peso por dos jubilaciones de privilegio

Por primera vez en cuatro años, la ANSeS reveló cuánto cobra Cristina Kirchner por sus dos jubilaciones de privilegio. En enero recibió $ 14.548.836 en bruto, según una respuesta del gobierno de Javier Milei ante un pedido de acceso a la información pública de Clarín.

El organismo le pagó $ 8.107.506,01 por su pensión no contributiva como expresidenta y $ 6.441.330 por la pensión de su ex esposo y ex presidente Néstor Kirchner.

Esa cifra no incluye deducciones ni suplementos. No se sabe, por ejemplo, si cobra antigüedad, compensación jerárquica y un “adicional por zona austral (40 por ciento del haber real)” por tener residencia en El Calafate que le había otorgado un juez ante su reclamo.

Por el escándalo que generó el cobro de esas jubilaciones de parte de la ex presidenta, el presidente Javier Milei anunció el viernes ante la Asamblea Legislativa que enviará un proyecto de ley al Congreso para derogar esa ley 24.018 que impulsó el ex presidente Carlos Menem.

El ex presidente Alberto Fernández pidió en enero, tal como reveló Clarín, acogerse a esta pensión graciable y podría reclamar derechos adquiridos antes de que la ley eventualmente sea anulada. La pensión equivale al sueldo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.