Participación de las mujeres en la Unne: así fue el crecimiento en los últimos años

Un informe elaborado por la Secretaría General de Planeamiento de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) informó los datos sobre la participación de las mujeres en la universidad.

Durante la última década, se dio un crecimiento significativo en la matriculación de mujeres, tanto en educación superior, como su participación entre el personal docente, no docente y autoridades superiores de la Unne. La última publicación, de acceso libre, contiene información del año 2022 y en los próximos meses estará disponible el informe con datos actualizados al 2023.

“Este es uno de los tantos informes que estamos trabajando desde el Área de Generación de Datos de la universidad, lo importante para nosotros es gestionar desde lo real, con información fiable. Es un trabajo bastante complejo, porque obtener la información no siempre es fácil”, explicó Pablo Arnaiz, secretario general de Planeamiento de la Unne.

“Entendemos que para poder aplicar las políticas universitarias que pretendemos, tenemos que hacer un buen análisis, pero para que el diagnóstico sea correcto, tenemos que tener datos reales”, agregó sobre la importancia de este tipo de estadísticas.

“No sólo queremos conocer el rol de las mujeres en la ciencia, sino también cuál es su participación real en nuestra universidad, por eso el informe detalla la cantidad de inscriptas, cursantes, graduadas, docentes, no docentes y autoridades que tiene la Unne, para saber en qué segmentos están bien representadas y en cuáles hay mayores dificultades de acceso”, detalló Arnaiz.

Aclaró que el objetivo de la gestión es poder no sólo medir y hacer diagnósticos, sino evaluar los resultados de las políticas universitarias que se implementan, bajo la premisa de que “lo que no se mide no se puede gestionar correctamente”.

Según se indica en el informe Mujeres en la Universidad Nacional del Nordeste, el aumento de la participación de las mujeres ha generado notables cambios en la composición demográfica de las aulas, mostrando un mayor acceso y participación femenina en diversas áreas del conocimiento.

En la actualidad, casi el 61% de las personas que se inscriben en la universidad son mujeres y, también, son más del 67% de quienes egresan de las carreras que ofrece la Unne.

En cuanto a las ramas de estudio, las Ciencias Humanas (73,8%), Ciencias de la Salud (69%), Ciencias Básicas (64%) y Ciencias Sociales (59,9%) son las áreas que tienen mayoría de mujeres entre sus estudiantes. No así las Ciencias Aplicadas (se podría especificar algunas carreras por ejemplo, este dato no está en el informe), donde las mujeres sólo representan menos del 42 % del total del estudiantado. Otro dato interesante del informe, es que en el año 2022, solamente el 17,02% de las nuevas inscriptas de pregrado y grado optaron por carreras vinculadas a la ciencia o la tecnología, cifra que es significativamente inferior a la proporción de varones, la cual alcanza el 34,22% para el mismo año.

Mujeres en carreras de posgrado

El análisis de la cantidad de estudiantes mujeres de acuerdo con el tipo de oferta de posgrado, muestra que sobre un total de 1.509 estudiantes de posgrado el 43,27% corresponden a maestrías, siendo este tipo de oferta quien concentra la mayor proporción, seguida por las especializaciones con el 36,12% y los doctorados con el 20,61%. La elevada proporción de egresadas en especializaciones (75,39%) sobre el total de la Unne indica una tasa de finalización muy superior de esta categoría sobre las maestrías y doctorados. Esta tasa de finalización podría estar influenciada por la duración más corta del tipo de oferta, así como también, por el enfoque más específico y práctico de sus planes de estudio, según detallan en el documento.

Del informe se revela que del total de nuevos inscriptos en ofertas de posgrado, el 61,26% son mujeres. En cuanto al egreso de carreras de posgrado, la proporción de mujeres que finalizan sus estudios es significativamente mayor que la de los hombres. En las ofertas de especialización y maestrías, esta proporción supera el 70%, mientras que para los doctorados es cercana al 64%.

Presencia de mujeres entre el personal de la Unne

De acuerdo con el informe Mujeres en el Sistema Universitario,el 52% de las personas que se dedican a la docencia en la Unne son mujeres.

Un dato relevante, es que en el cargo de profesor titular, el más alto en su rango, hay más varones (58.7%) que mujeres (41,3%), situación que se revierte en otras categorías como la de profesor adjunto, jefe de trabajos prácticos y ayudante de primera.

En cuanto al personal no docente, las mujeres apenas superan el 41 % del total, siendo el rubro donde menor participación tienen. De todas maneras, en la categoría 1 que es la más alta, las mujeres tienen un mayor porcentaje de participación (66,7%).

Donde se observa un mayor salto de presencia femenina es en cargos de autoridades superiores; mientras que en 2012 las mujeres eran un 35.90%, en el último período analizado llegan a casi el 51%. De todas maneras, en la categoría más alta, donde se encuentran los rectores y decanos, sólo el 33,33% son mujeres. También en la categoría de vicerrector o vicedecano las mujeres (41,67%) tienen una menor representación que los hombres (58,33%). En secretarías y direcciones también se percibe un subregistro de mujeres que ocupan esos cargos. En el caso de las subsecretarías de la universidad sí se da una mayoría de mujeres que ocupan cargos, dado que superan el 63% del total.