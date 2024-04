El presidente de la Cámara Correntina de Farmacias, Carlos Arballo, detalló a Hoja de Ruta cómo vive Corrientes y el sector farmacéutico la crisis económica. "Los medicamentos aumentaron un 396% de marzo del 2023 a marzo del 2024", señaló.

Según indicó, la demanda del sector decayó alrededor del 25% y 27%. "Sin tener en cuenta la venta libre", destacó.

"El impacto fue muy grande desde noviembre sobre todo. Es lo que realmente puso a los medicamentos muy altos. Sobre todo a quienes no tienen obra social", señaló. "El mes pasado tuvo incrementos altos, pero ahora bajó un poco por suerte", sumó.

Según dijo el mes pasado el incremento rondó el 8%. "Los laboratorios son los formadores de precios. Ellos son los que disponen", insistió Arballo.

Arballo mencionó que no hay números específicos pero entre los medicamentos que los usuarios no pueden acceder se encuentran no sólo aquellos vinculados a enfermedades a largo plazo, también antibióticos de enfermedades cotidianas.

"Las obras sociales en general, sobre todo Ioscor, tienen buen funcionamiento porque el cliente se lleva un descuento del 50% o 60% en algunos casos", destacó. Sin embargo, señaló que en muchas ocasiones, los usuarios "no llegan ni a comprar ese descuento".

Mirá la nota completa