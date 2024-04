Milei actualizó el Fondo Nacional de Vivienda y Corrientes recibirá $600 millones

n El gobernador Gustavo Valdés fue entrevista en el programa televisivo, Sin Freno, que conducen María Mercedez Vázquez, Eduardo Ledesma y Carlos Simón.

El mandatario analizó la gestión del presidente y destacó: “Milei recuperó y actualizó el fondo Nacional de la vivienda que era un programa que hacía rato que no actualizaban. Un presidente de derecha, actualiza un fondo de vivienda”.

“Corrientes recibía 100 millones ahora vamos a estar recibiendo cerca de 600 millones, en estos meses ya recibimos $400 millones. Ahora vamos a estar recibiendo 600 millones eso nos permite hacer viviendas”, explicó.

Confirmó que con “Milei conversamos de temas puntuales: la hidrovía, la autovía. El interrogante es cómo financiar esas grandes obras. Milei me decía que le entregaron un país destrozado. Sin duda económicamente la Argentina está en dificultades enormes”

“Creo que estamos yendo bien por la nivelación de números. La Argentina no da más no puede vivir sin equilibrio fiscal. Esa es una realidad: tiramos mateca al techo no sé cuántos años y hoy tenemos el problema. La Argentina no se puede mover de la deuda que tiene por el desequilibrio fiscal. A Corrientes nos costó 20 años salir del desequilibrio fiscal. Desde entonces vivimos en equilibrio fiscal, en algún año con superávit. Pero nos costó mucho tiempo y con una muy buena inversión de nuestro presupuesto en obras de desarrollo. Estamos buscando el equilibrio fiscal razonable, siempre”.

Consultado sobre la motosierra de Milei, dijo: “No hay lugar a dudas que tiene que ser así: drástico. El príncipe Maquiavelo decía ‘de lo malo todo junto y de lo bueno de a poco’; estamos hablando del año 1600. Es lo que está haciendo el presidente. Los argentinos dijeron metele motosierra. Eso se votó, por sobre todas las propuestas electorales”.

“Cuando asumí en el 2015, el sueldo mínimo era 1100 dólares y no los producíamos y teníamos una economía que era irreal. Europa pagaba 1000 euros de sueldo mínimo. Hoy la Argentina no puede pagar absolutamente nada. No puede hacer nada”.

Consultado sobre si Macri lo decepcionó como presidente, Valdés fue contundente: “No, Macri fue un buen presidente. Gestionaba siempre. Nosotros íbamos por la mesa forestal y estaba él al frente del desarrollo. Después la política económica fracasó. Pero Macri gestionaba. LOgramos bajar el costo del contenedor. Se hicieron obras públicas. Todas nuestras rutas, absolutamente todas fueron modificadas y repavimentadas”.

Respecto a los recursos y el nivel inflacionario, el mandatario explicó: “Vamos a ir administrando, la plata nunca alcanza. Me gustaría tener el doble de presupuesto porque me gustaría ir más rápido. Tener 100 millones de dólares, para poner por año, 2 millones de dólares en cada uno de los parques industriales. Le tiene que sobrar plata al Estado nacional para poder hacer las grandes obras de inversión porque sino, no podemos. Si no hacemos otro puente, si no hacemos autovías seguras, pero hoy eso es lejísimo”