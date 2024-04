La Negra Vernaci se metió en la polémica de Marcela Tauro y Lizy Tagliani por los supuestos mensajes que le habría enviado a su expareja a poco de separarse y tomó partido por la humorista.

“¿Es importante este tema? De verdad, pregunto”, dijo la locutora en su programa de Radio Pop y su compañera, la Barby, le contestó: “Para la gente del espectáculo sí, totalmente”.

“No, gorda, no es. Después se ofenden cuando dicen, bueno, que se ocupen ellos de estos temas. ¿En serio te ocupás de estos temas? ¿A quién le importa?”, reiteró Elizabeth.

“Si Lizy dijo que es mentira, es mentira, punto, ya está”.

Fue entonces cuando Vernaci remarcó: “Si Lizy dijo que es mentira, es mentira, punto, ya está, ¿qué más te interesa?... a ver si entiendo bien”.

MARCELA TAURO, CONTUNDENTE TRAS LA POLÉMICA CON LIZY TAGLIAGNI POR SU EX

Marcela Tauro fue contundente en Intrusos al hablar de la polémica con Lizy Tagliani por su expareja, Martín Bisio: “No me lo esperaba de ella y no tengo por qué mentir”.

“No estoy enojada ni resentida, no necesito prensa y tengo testigos, ella se quedó helada cuando me vio con él en el casamiento de Fer Colombo, y yo no soy tonta”, dijo tajante.

(Fuente: Ciudad Magazine)