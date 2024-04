Real Madrid eliminó por penales a Manchester City y está en semifinales 

Real Madrid sacó el último pasaje a las semifinales de la Champions League al eliminar por penales a Manchester City en una tremenda serie de cuartos de final. Tras haber empatado 1-1 en Inglaterra, el global culminó 4-4 luego del partidazo en el Bernabéu y se tuvo que definir desde los 12 pasos. Rodrygo abrió el marcador para la visita a los 11 minutos del primer tiempo y Kevin De Bruyne lo igualó a los 30 del complemento. Los de Ancelotti enfrentarán al Bayern Munich en semis.

El Real Madrid le ganó 4-3 al Manchester City de Inglaterra en los penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, en el Eithad Stadium, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League y avanzó a semifinales, instancia en la que se enfrentará al Bayern Múnich alemán que le ganó al Arsenal de Inglaterra.

Tras lo que fue el vibrante empate 3-3 en el estadio Santiago Bernabéu de España hace una semana, ambos fueron en busca de la apertura del marcador para empezar a manejar los hilos del encuentro y fue el Real Madrid que lo consiguió con el gol del brasileño Rodrygo a los 12 minutos de juego.

Sobre el vértice derecho del área, el uruguayo Federico Valverde tocó para adelante hacia la ubicación del brasileño Vinicius Junior que avanzó unos pasos ante la marca del defensor portugués Rubén Días y decidió meter el pase atrás al segundo palo, lugar donde estaba el ex delantero del Santos de Brasil que definió al cuerpo del arquero Ederson Moraes. El golero brasileño dio el rebote y su compatriota lo capturó y convirtió el 1-0.

Desde ese baldazo de agua fría, el equipo inglés fue contra la lógica y se adueñó de los hilos del partido sometiendo al Real Madrid a resistir las embestidas del vigente campeón europeo.

Los del español Josep Guardiola pudieron igualar el marcador a los 31 minutos del complemento con el gol del belga Kevin de Bruyne. Su compatriota, Jeremy Doku, desbordó por la izquierda ante la marca del uruguayo Valverde y metió el buscapié al área chica que el alemán Antonio Rüdiger rechazó corto con la mala suerte de que la pelota le quedó al mediocampista de los ‘Citizens’ que remató con potencia al primer palo y puso el 1-1 definitivo.

En los penales, el Manchester City comenzó ganando con la apertura de la serie por el argentino Julián Álvarez y el disparo contenido de Ederson al croata Luka Modric pero, en el segundo tiro del equipo inglés, el mediocampista portugués Bernardo Silva erró un penal insólito pateando sin fuerza al medio para que el arquero ucraniano Andriy Lunin se quede parado y contenga el remate. La serie la empató el inglés Jude Bellingham con su gol en el segundo tiro.

El portero Lunin volvió a hacerse grande en los penales y le atajó el tercero a Mateo Kovacic que definió bajo a la izquierda. Luego, con el gol de Lucas Vázquez, el Real Madrid se adelantó en la serie y le cedió la presión al equipo inglés.

Phil Foden, Nacho Fernández Iglesias y el propio Ederson convirtieron sus respectivos tiros y llevaron la serie hasta el quinto penal, situación en la que Rüdiger se hizo cargo de la pelota, anotó y le dio el pase a semifinales al Real Madrid.

Con este resultado, el equipo del italiano Carlo Ancelotti va en busca de su decimoquinta UEFA Champions League, la cual no conquista desde la temporada 2021/22. Por su parte, los ingleses perdieron la defensa del título y no pudieron meterse entre los cuatro mejores de Europa, algo que no les sucede desde la temporada 2019/20 cuando, en el Final Eight que se hizo en Lisboa por la pandemia del COVID-19, quedó eliminado por el Olympique de Lyon francés.

En el equipo de Guardiola, el argentino Julián Álvarez ingresó por el noruego Erling Haaland en el arranque del primer tiempo del suplementario.

En el otro partido de la jornada de cuartos de final de Champions League, el Bayern Múnich de Alemania le ganó 1-0 al Arsenal de Inglaterra en el Allianz Arena. En un partido parejo, el equipo bávaro logró adelantarse en el marcador con el gol de Joshua Kimmich a los 18 minutos del complemento.

Con esta parte del cuadro definida, españoles y alemanes se enfrentarán en las semifinales mientras que, por el otro lado, Borussia Dortmund y Paris Saint Germain de Francia buscarán el otro cupo para estar presentes en la final que tendrá lugar en el estadio Wembley el próximo 1 de junio.