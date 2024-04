La insólita anécdota que contó Mauro en Gran Hermano

En las últimas horas, Mauro se volvió viral en las redes sociales tras compartir una insólita anécdota con sus compañeros de Gran Hermano.

Mientras todos se encontraban en el sum charlando, el participante decidió contarle al resto de la casa un divertido momento que vivió cuando se fue de vacaciones con amigos y los hizo reír mucho.

"Yo cuando me fui de viaje con mis amigos a Cancún, en marzo de 2022, viví de joda diez días. En el hotel, una señorita, que estuvo en la habitación, se olvidó un hilo dental tipo tanga ", comenzó contando.

Y, agregó: "Y después de una fiesta, llegamos medios ebrios y yo atino a ponerme eso y empecé a caminar por todo el hotel. Estaba todo lleno de extranjeros y hablábamos todos en inglés, y mis amigos empezaron a decir 'touch, one touch for one dólar'"

"Empecé a caminar y me tocaron, pero no recibí el dólar. Y yo no me di cuenta, pero así estuve como 30 o 40 minutos con ese hilo dental", cerró Mauro.

Fuente:Minuto uno