Accidente múltiple en la ruta 2 con el saldo de un hombre muerto

Un hombre de nacionalidad italiana murió mientras que su esposa resultó gravemente herida en un accidente vial en la ruta 2, en el kilómetro 41 cerca de la localidad de El Pato, en el distrito bonaerense de Berazategui.

La víctima fatal fue identificada como José Virgilio Borruto, de 78 años, residente de Villa Gesell.

Según informes, el Volkswagen Gol gris que manejaba Borruto chocó violentamente con un camión Mercedes Benz. El impacto dejó al camionera en estado de shock. El accidente entre ambos vehículos terminó con ellos incrustados en una parrilla al paso viéndose siniestrados dos vehículos que se encontraban allí.

Los bomberos y personal del SAME acudieron al lugar y lograron rescatar a la esposa de Borruto, quien se encontraba inconsciente y en esta crítico. Fue trasladada de urgencia al hospital de Melchor Romero.

Si bien las primeras informaciones hablaban de una mala maniobra por parte del camionero, quien habría intentado hacer una vuelta en U, fue el propio conductor del camión quien en diálogo con TN relató su versión, completamente distinta.

"Yo venía circulando con normalidad cuando un Gol Trend se cruzó de carril y me impactó en una de las cubiertas, lo que me hizo perder el control y cruzar para el otro lado. En la maniobra hice lo que pude para no atropellar a la gente que comía en la parrilla y eso hizo que chocara a los autos que estaban estacionados ahí", dijo Rendil Olivera, de 54 años y nacionalidad boliviana.