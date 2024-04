Midón busca meterse en semifinales en Tucumán

El correntino Lautaro Midón buscará meterse por primera vez entre los cuatro mejores de un torneo Challenger, cuando este viernes se enfrente en Tucumán al uruguayo Franco Roncadelli.

El match tendrá lugar en horas de la siesta en la cancha N°2 del Tucumán Lawn Tennis Club, enclavado en el parque 9 de Julio.

Midón, de 20 años y 452 en el ranking ATP (su mejor ubicación), que recibió una invitación para jugar el certamen, viene de vencer sucesivamente a sus compatriotas Luciano Ambrogi (8) y Bautista Vilicich (WC), ambos en sets corridos.

Enfrente estará Roncadelli (24 y 629), quien surgido de la clasificación eliminó en primera ronda al otro tenista correntino, Ignacio Monzón, para luego dar el batacazo frente al primer favorito, el argentino Genaro Olivieri, al que superó por 6-2, 4-6 y 7-5.

Los otros cruces de cuartos de final serán: Andrea Collarini (3) vs. Gonzalo Villanueva; Valerio Aboian (7) vs. Renzo Olivo (2) y Hernán Casanova (5) vs. Ergi Kirkin (4), este último de origen turco.

En el certamen de dobles, Midón junto a su compatriota Mateo Del Pino cayeron en cuartos de final frente a los argentinos Luis Britto (2) y Gonzalo Villanueva (2) por un ajustado 6-7 (4) y 6-7 (5).

