El Pipa Estévez tiene a casi todo el plantel disponible para elegir

El técnico de Boca Unidos, Raúl Pipa Estévez, tiene prácticamente a todo el plantel disponible para recibir a Sol de América de Formosa, encuentro en el que buscará el primer triunfo en el Torneo Federal A 2024.

El partido, correspondiente a la quinta fecha de la Zona 4, se jugará este sábado desde las 16 en el estadio del club aurirrojo, y tendrá el arbitraje de Marcos Liuzzi de la Liga de Ayacucho, provincia de Buenos Aires.

Luego de la derrota en Sunchales frente a Unión (2-1) que lo dejó en el fondo de la tabla de posiciones, Boca Unidos buscará reivindicarse de local en busca de sus primeros tres puntos que lo saquen de esa incómoda ubicación.

En el tramo final de la preparación, la certeza es que el capitán y emblema del equipo, Antonio Toni Medina, volverá al once inicial luego de cumplir con las dos fechas de suspensión por la expulsión sufrida en la fecha inicial frente a Sarmiento de La Banda.

También se recuperó de una lesión sufrida en el encuentro disputado en Santiago del Estero el defensor Marcos Fissore. Entre el ex Chaco For Ever, el juvenil Santiago Chamorro y Raúl Albornoz, quien ocupó un lugar en el banco de suplentes la fecha pasada luego de recuperarse de una operación de meniscos, Estevez conformará la zaga central.

El arquero Lucas De León y los laterales, Pablo Cuevas y Joaquín Livera, jugarán frente a los formoseños.

En la mitad de la cancha, el único que tiene el puesto asegurado es Diego Sánchez Paredes. Los otros dos lugares se definirán entre cinco futbolistas: Ignacio Méndez, Leandro Gómez, Martín Ojeda, Ángel Piz y Lucio Martínez Trejo, quien en Sunchales hizo su debut con la camiseta aurirroja.

Otro tanto sucede en la delantera con Toni Medina, mientras que sus acompañantes en ataque surgirán de este terceto: Gonzalo Ríos, Maximiliano Solari y Leonardo Valdéz.

Hay que señalar que el único futbolista del plantel aurirrojo que aún no está disponible es Gabriel Morales, quien continúa el proceso de recuperación de una operación de ligamentos cruzados de la rodilla a la que se sometió hace aproximadamente cinco meses.

Otros partidos

El resto de la fecha en la Zona 4 se jugará el domingo. Desde las 11 en el estadio 17 de Octubre, San Martín (6) de Formosa enfrentará a Sarmiento (5) de Resistencia, con arbitraje de Gustavo Benítes de la Liga Salteña.

A partir de las 19,30 el puntero Sarmiento (9) de La Banda, recibirá a Juventud Antoniana (5) de Salta, partido que será dirigido por Luis Damián Martínez de la Liga de San Rafael.

A la misma hora, el escolta, Central Norte (7) enfrentará en Salta a Crucero del Norte (5), encuentro que tendrá el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre.

(RP)