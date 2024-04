Cierre de INAFCI: "Vino gente que no conoce el trabajo que se hace con los productores"

"Vino gente que no conoce el trabajo que se hace con los productores", señaló Lorenzo Gómez Maciel, asesor técnico del INAFCI en Hoja de Ruta. En Corrientes son 64 trabajadores correntinos que están en esta situación de incertidumbre ante el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar.

Estas semanas, los trabajadores tuvieron complicaciones para el cobro de sueldos del mes de marzo. "Pero independientemente de eso, la situación del sector no se resuelve", señaló.

"No hay información oficial y no sabemos en qué situación estamos. Seguimos yendo a nuestro lugar de trabajo porque no tenemos ningún tipo de comunicado. También entendemos que el problema es que pasamos por tres ministerios en tres meses", destacó.

"El agricultor y los trabajadores de la agricultura familiar van a tener un rol preponderante en esta situación económica. Por ejemplo, seguramente vieron los mercados populares o los bolsones de las ferias, todo eso desaparece", explicó. "Trabajamos además en conjunto para lograr mejor calidad y cantidad para que llegue a la mesa de los correntinos y correntinas, pero eso se pierde", detalló.

Según indicó "son muchos los frentes y vinieron personas que no conocen el trabajo que se hace con los productores". "Pero seguiremos en pie de lucha", cerró.

Mirá la nota completa