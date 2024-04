La respuesta de Julieta Poggio cuando le preguntaron por su relación con Fabri Maida

Desde que salió de Gran Hermano, Julieta Poggio se ha convertido en una de las solteras más solicitadas de la farándula. Por su parte, tras separarse de su novio Lucas Bardelli, ella asegura que quiere divertirse sin compromisos.

"Te vieron en Mendoza con (el modelo) Fabri Maida y dijeron que estaban a los besos. ¿Qué pasa ahí?", le preguntó el notero de Socios del espectáculo (El Trece).

"Fuimos a comer, fuimos a bailar, paseamos, conocimos el lugar. Fue un viaje con un amigo", respondió ella esquivando el tema.

"Bueno, pero te das besos con ese amigo", insistió el periodista. Pícara, Poggio respondió: "¿No existen los amigos con derechos?"

"Me gusta, por lo menos me blanqueaste lo de amigos con derechos", celebró el notero. Aclarando el tema, la actriz explicó: "Y sí, un día me van a ver con él. Otro día me van a ver con otro. No quiero que me casen con nadie. La soltería está hecha para disfrutarla".

Finalmente, el periodista quiso saber: "¿Y los dos tienen ese pacto? Somos amigos con derechos y los dos pueden estar con otras personas". "No, no hay pacto. La soltería es la soltería", aseguró ella.

Fuente:Pronto