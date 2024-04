¿Por qué Milei mantiene su popularidad?

Explicar el triunfo de Milei en las presidenciales, ocupó mucho espacio en diarios, radio y televisión. No fue sólo el hartazgo con las elites políticas, también hubo nuevos paradigmas de la comunicación social que la política tradicional no entendió. Es eso, y no otra cosa, lo que explica que, sin mostrar resultados palpables en su gestión, mantenga un alto grado de popularidad.