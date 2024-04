Incluir Salud: reclamos por demoras en la entrega de medicamentos

Crecen las quejas por el retraso de la entrega de medicamentos por parte del programa nacional Incluir Salud en Corrientes. Los beneficiarios son personas con discapacidad, pacientes oncológicos y pensionados sin cobertura médica, señalan que algunos medicamentos tienen demoras de hasta 2 meses, mientras que prestaciones como anteojos, sillas de ruedas y audífonos pueden demorar hasta 1 año.

Las personas afiliadas al programa nacional, denuncian que el organismo no cumple en tiempo y forma con la entrega de medicamentos y se ven obligados a interrumpir sus tratamientos. El programa resulta de gran ayuda para los usuarios que no cuentan con obra social ya que cubre desde el 50% hasta el 100% del costo de la medicina.

Un beneficiario de Incluir Salud, señaló a El Litoral que: “Estoy esperando escitalopram desde febrero. Cada semana vengo a preguntar si ya tienen, vengo con la receta médica, espero 2 horas para que me atiendan, cumplo con todos los requisitos, pero me dicen que no tienen”.

Algunas personas se trasladan desde las distintas localidades de la provincia para conseguir medicación que no pueden adquirir en las dependencias locales pero no obtienen respuestas favorables.

El Litoral consultó con fuentes oficiales en dependencias del interior, y señalaron que: “están funcionando a medias, con demoras. Lo que es prótesis, audífonos y sillas de ruedas puede tardar varios meses”.

El plan federal Incluir Salud es un programa del Estado Nacional que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Está diseñado para la asistencia financiera a las provincias mediante las Unidades de Gestión Provincial (UGP). El Gobierno había anunciado un recorte presupuestario a principios de este año.

(VT)