Al grito de ¡Viva la Patria! regresaron los ex combatientes que estuvieron en Malvinas

Regresaron los 20 ex combatientes de Corrientes que viajaron a las islas Malvinas el pasado 12 de abril. Los ex soldados estuvieron 8 días en el lugar donde hace 42 años combatieron al invasor inglés.

Los Ex combatientes fueron recibidos en la bajada del Puente General Belgrano, con todos los honores, por el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, el director Provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, familiares, amigos, allegados, otros ex combatientes, y por los centros de ex combatientes y familiares de héroes de Malvinas de diferentes localidades del interior.

Asimismo, una formación de Cazadores Correntinos y la Banda de Música del Servicio Penitenciario de Corrientes se hicieron presentes, esta última, ejecutando la Marcha de las Malvinas y un repertorio de chamamé.

Los correntinos llegaron en avión hasta el Aeropuerto Internacional de Resistencia, y luego abordaron el colectivo de la Provincia de Corrientes que los llevó hasta la bajada del Puente General Belgrano, zona cercana al Ex Regimiento. Los ex combatientes llenos de emoción, en forma conjunta gritaron, reiteradas veces, “Viva la Patria”, al regresar de las Islas donde defendieron con uñas y dientes esa porción de territorio argentino, contra el invasor inglés en 1982, durante la conocida guerra.

La nómina de quienes viajaron es la siguiente: Adolfo Aguirre (Capital); Ramón Aranda (Itatí); Jorge Baldini (Goya); Miguel Benítez (Mantilla); Juan Cáceres (Capital); José Carbonell (Paso de los Libres); Ramón Cerdán (Ituzaingó); Gerónimo Da Silva (Gobernador Virasoro); Homero Domínguez (Bella Vista); Daniel Duarte (Capital); Ángel Flores (coordinador); José Flores (Monte Caseros); Ramón Gómez (San Luis del Palmar); Ramón González (Sause); Alejandro González (Capital); Sergio Khouri (Curuzú Cuatiá); Faustino Miño (Saladas); Juan de Dios Monzón (Mercedes); Ramón Echeverría (Gobernador Virasoro); Miguel Toledo (San Cosme); Rubén Torres (Saladas); Myriam Fleitas (periodista) y Marcelo Nuñez (periodista).

En representación del Gobierno provincial, recibió a los veteranos de Malvinas, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte. “Los recibimos con honores de héroes, queríamos saber cómo llegaron, cómo estuvieron, y hasta hay testimonios que impactan”, sostuvo el ministro y contó que “uno me abrazo, y me dijo que el testimonio que traigo, 42 años después, es muy lindo y voy a vivir con esto toda mi vida”.

“Todo esto marca una política que está haciendo el Gobernador, con estos héroes de la patria que defendieron la soberanía de las Islas Malvinas”, puso de relieve Buenaventura Duarte, y agregó que “hay mochilas que hay que sacarse en algún momento de la vida terrenal”.

"Fue un viaje muy bueno para nosotros, en especial los 20 que viajaron conmigo han podido recorrer muchos lugares en la Islas y visitar especialmente el Cementerio de Darwin a visitar a nuestros camaradas muertos, y después cada uno recorrió su posición”, expresó inicialmente el delegado y coordinador del viaje y ex combatiente del Batallón N°5 de Infantería Marina fuera de Tierra del Fuego, Ángel Flores, al retornar con el contingente.

El coordinador comentó que recorrieron las posiciones de Darwin, Ganzo Verde, Monte Tumbledown, Monte Williams, y resaltó que “caminamos mucho, porque hay que hacer muchos kilómetros para recorrer”.

“Las vivencias que se pueden recoger son los testimonios de mis compañeros, este es mi cuarto viaje como coordinador, y el primero fue brutal porque te chocas con toda la emoción, y recuerdas todo nuevamente, y te encuentras con todo lo que dejaste ahí”, precisó Flores.

“Estos viajes nos ayudan mucho, ya se han salvado 80 ex Combatientes con estos viajes, estamos bien y felices, cada vez que volvemos allá somos otras personas”, concretó Ángel Flores.

Por su parte, Ramón Gómez, oriundo de San Luis del Palmar, expresó su agradecimiento al gobierno de la Provincia y a sus compañeros por la experiencia renovadora, y también a la gente de Corrientes por el cálido recibimiento, “a los que se acercaron hasta aquí, seguramente dejaron por ahí alguna cosa cotidiana que tenían que hacer, y se acercaron hasta este lugar”.

“Para mí esto es una herida cerrada, es una mochila pesada que dejamos. Es como haber ido a un retiro espiritual”, sobresaltó Gómez y agregó que volvió “totalmente renovado, con otro pensamiento, pude visitar a mis camaradas que están fallecidos allá, visité todas mis posiciones donde combatí y donde estuve también prisionero”.

“Gracias al Gobierno por esto, lo que hicieron posible para que nosotros podamos llegar hasta Malvinas”, apuntó el ex soldado, y agregó que “todos los lugares recorrimos, no hay un hueco donde no llegamos”.