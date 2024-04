Renuncia en Capital Humano

Poco antes de la marcha de universitariosrenunció la mano derecha de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el secretario de Coordinación Legal de la cartera que reúne a los ex ministerios de Educación, Trabajo, Cultura y Desarrollo Social, Maximialino Keczeli.

Según trascendió, retorna a la actividad privada.

La influencia de Keczeli atravesaba todos los organismos del megaministerio, desde el INCAA y el presupuesto universitario pasando por la asistencia a los comedores populares.

Ingeniero industrial de profesión y especialista en Inteligencia Artificial aplicada a la gestión gubernamental, según dice su perfil de Linekedin, Keczeli había quedado a cargo de manera interina del INCAA y era el presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde finalmente lo reemplazó Gerado Hita, que este lunes también presentó su renuncia.

Pettovello aún no definió quién será el reemplazante de Keczeli, un cargo para el que-al principio de la gestión- había sonado Fabián Perechodnik.

Leila Gianni, ex funcionaria de Cambiemos, ex militante de la agrupación de Juan Cabandié, ex empleada de la administración de Alberto Fernández, y actual subsecretaria de Legales de Capital Humano, suena para ocupar ese puesto. Aunque militó públicamente por la candidatura de Sergio Massa se convirtió ahora en una pieza clave.