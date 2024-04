Patrimonio colectivo: Corrientes y Chaco se unieron por la universidad pública

Por: Verónica Tossutti

Con banderas de Argentina y al grito de “viva la universidad pública carajo”, estudiantes, docentes y no docentes se movilizaron para defender la educación pública y gratuita ante el recorte presupuestario del gobierno. En la ciudad de Corrientes dos caravanas partieron, una desde el Campus Deodoro Roca, otra por el Campus Juan José Cabral en el puente fueron unidas y continuaron su rumbo a la vecina provincia de Chaco.

El cielo amenazaba con dejar caer sus gotas, pero miles de personas se dirigían al encuentro con convicción. Los colectivos y autos con banderas celestes y blancas flameaban al viento, llegaron a la ciudad de Resistencia a las 17. La primera parada fue en la entrada del Campus de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Organizaciones de distintos espacios se reunían con banderas, paraguas y carteles en contra de la desfinanciación de las universidades públicas. Por la calle 9 de Julio continuaron el rumbo y la siguiente parada fue la calle Güemes al costado de la plaza 25 de mayo, donde un centenar de policías esperaban.

En la esquina del Banco Nación, las agrupaciones, estudiantes y docentes pararon la marcha para leer un documento de reivindicación a la educación pública y gratuita, además de los grandes premios y reconocimientos internacionales que han logrado las investigaciones científicas nacionales.

En este punto se llevó a cabo uno de los momentos más emocionantes de la jornada cuando miles de personas entonaron el Himno Nacional Argentino.

La ex rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, y actual presidente del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Chaco, profesora María Delfina Veiravé, señaló a El Litoral que: “El Estado tiene que ser el garante del financiamiento y de las políticas públicas para sostener a la universidad, también la actividad de investigación, el desarrollo científico y tecnológico que en un 80% se produce en el ámbito de las universidades públicas”.

“Creo que esta movilización es tan importante, tan significativa, con tanto apoyo, con tanta pluralidad también en su composición, refleja que la universidad pública no es un patrimonio de los universitarios, es un patrimonio de la sociedad y es un patrimonio de la gente. Es una institución socialmente valorada por lo que impacta en cambiar el destino individual de quienes tienen la oportunidad de pasar por la universidad, pero también el destino colectivo”, indicó a este medio, la ex rectora de la Universidad Nacional del Nordeste.

La movilización es de carácter institucional porque el propio Consejo Interuniversitario Nacional ha convocado una marcha. Debido a varias cuestiones, la más visible es la del presupuesto, un recorte impacta de manera directa en las universidades para poder cumplir adecuadamente con todas las funciones y demandas, ya que el Estado Nacional tiene que ser el garante de la educación pública.

El recorte del financiamiento es tan importante que influye directamente el sueldo de los docentes, formación de investigadores, proyectos de extensión con la comunidad, en los comedores. No solo en el dictado de las carreras, sino que en todas las otras funciones que cumple la universidad.

Para el 2024, el Gobierno destinó los mismos fondos que utilizó la administración anterior en 2023, pese a que la inflación de diciembre pasado a marzo ya alcanzó el 90%.

La educación pública en riesgo

Valentina, es estudiante de medicina en la Unne, consultada por el Litoral por qué estaba en la movilización señaló que: “vinimos con mis compañeros porque creemos que esto es muy importante, es nuestra educación, es nuestra cultura, todos somos del interior. Nuestros padres no son médicos, no son políticos, no son profesionales, son empleados, son trabajadores, tienen un sueldo normal y están haciendo un esfuerzo enorme para que nosotros estemos acá. Así que estamos acá para defender lo que nos va a dar un futuro a nosotros, a nuestra familia, por mis hermanos estoy acá, porque también quiero que ellos puedan venir a estudiar.”

Jorge Moglia tiene 75 años, estudió en la universidad pública y fue profesor en la facultad de arquitectura por 40 años. “Estoy acá para defender la educación, sin presupuesto no puede seguir funcionando”, expresó con preocupación.

Lautaro Quiroz, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, dijo a El Litoral: “Estoy acá porque soy nieto de la universidad pública, hijo de la universidad pública, hermano de la universidad pública y gracias a este modelo que tenemos de educación en el país tuve la oportunidad de educarme, de crecer, de escribir libros y por suerte lo conseguí proyectar y entender que la única herramienta de transformación social que hay es la educación y bueno, quiero defender que siga siendo libre y gratuita”.

(VT)