Córdoba sigue invicto y está en la cima de la Copa Palacio

Con un atípico resultado, Córdoba venció a Sportivo Corrientes 69 a 28 y es uno de los líderes que tiene la Copa Palacio, certamen de primera división en la ciudad de Corrientes.

El encuentro se jugó el viernes y fue uno de los tres que se disputaron para cerrar la cuarta fecha. También se registraron triunfos de Regatas y Hércules que logró su primer festejo del certamen.

En un encuentro sin equivalencias, Córdoba vapuleó a Sportivo Corrientes y le ganó 69 a 28. De esta forma, el conjunto Rojo consiguió su cuarto triunfo consecutivo y es uno de los líderes con pun

Solamente el primer cuarto fue equilibrado. Córdoba se impuso 17 a 10 pero después borró su rival del rectángulo de juego.

En el segundo cuarto, Sportivo anotó 6 puntos y en el tercero apenas 3. Así, su rival se escapó en el marcador y logró una contundente victoria.

En el vencedor, los goleadores fueron Juan Cruz Cequeira con 16 puntos y Jerónimo Ramírez Acevedo con 11, mientras que en Sportivo, el destacado fue Matías Duarte con 7.

Por su parte, Hércules consiguió su primer triunfo en el campeonato que sirve como preparación del Oficial al derrotar de forma contundente y como visitante a Malvinas 1536 Viviendas por 87 a 54.

En el duelo entre equipos que luchaban por salir del fondo de la tabla, los conducidos por Sebastián Martínez marcaron la diferencia en los dos cuartos iniciales donde se impusieron 27 a 12 y 24 a 13.

Agustín Barrios con 20 puntos y Mauro Rodríguez con 12 fueron los principales goleadores en Hércules, mientras que Lucas Franco con 22 y Roberto Medina 19 fueron los máximos anotadores en el equipo de “Las mil”.

En tanto que Regatas Corrientes no tuvo problemas para vencer a Don Bosco por 81 a 50 y se mantiene en la lucha por quedar entre los cuatro primeros.

En el Fantasma Alejandro Talavera aportó 13 puntos y Santiago Fiorio 9, convirtiéndose en los goleadores del equipo que conduce Alejandor Silveira.

Mientras que Sergio Blanco con 19 puntos fue el goleador en el conjunto colegial.

Mientras que el jueves, en la continuidad de la cuarta fecha, en el duelo de invictos, Colón superó a El Tala 69 a 56. En el equipo conducido por Horacio Brun sobresalieron los trabajos de de Mateo Castagno (15 puntos, 5 rebotes) y Emilio Vallejos (14 puntos), mientras que El Tala los mejores valores fueron Agustín Monzón (23 puntos) y Leandro Zabala (11 puntos).

La fecha había comenzado el miércoles con el triunfo de San Martín sobre Pingüinos 55 a 54 y la victoria de Juventus contra Alvear 63 a 56.

Posiciones

Cumplidas cuatro fechas, las posiciones de la Copa Palacio son las siguientes: Colón y Córdoba 8 puntos, El Tala, San Martín, Regatas y Juventus 7, Don Bosco, Pingüinos, Hércules y Alvear 5, Sportivo y Malvinas 1536 Viviendas 4.

Una vez que concluya la fase clasificatoria (11 fechas) los cuatro primeros avanzarán a las semifinales del certamen de primera división.

Lo que viene

La quinta fecha contempla estos cruces: Hércules vs. Colón, El Tala vs. Juventus, Don Bosco vs. 1536 Viviendas, Alvear vs. Sportivo, Pingüinos vs. Regatas y Córdoba vs. San Martín.