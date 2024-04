La verdad sobre el encuentro secreto de la China Suárez con Lauty Gram en Brasil

A pesar de que parecía que se habían separado, la China Suárez y Lauty Gram se reencontraron en Brasil a escondidas. Sin embargo, recientemente se conocieron los motivos de este encuentro y definitivamente nada es lo que parece. Fue Juan Etchegoyen quien reveló la verdad de lo que sucedió entre ambos en las playas del país vecino.

“Ustedes me han bombardeado a mensajes después de las fotos que han salido a la luz de la China Suarez y Lauty Gram, yo lo único que quiero adelantarles es que no todo es lo que parece”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen. Luego de esto, agregó: “Lo que me cuentan es que Eugenia y Lauty no están reconciliados como primer punto a aclarar. A mi me dicen que la relación cercana que hubo en algún momento ya no existe. Si es cierto que se juntaron a conversar como adultos que son ya que se debían una charla”.

Por otro lado, Juan remarcó que en las fotos que se filtraron esto queda en evidencia: “De hecho lo que estoy contando va en sintonía de las imágenes que publicó Pochi de Gossipeame. Se los ve distantes y con cara de pocos amigos a los dos”, explicó y después aseguró más detalles. “A mi me describen desde el entorno de él una última charla que tenían pendiente y no la hicieron en Buenos Aires porque iba a saltar esto que estamos hablando, les falló el palpito porque se supo igual todo”, dijo.

Tras esto, cerró: “Quiero aclarar algo más: yo tengo de buena fuente que la buena relación de la China y Marcos continúa aunque han tenido en este tiempo algunas diferencias que prefiero no profundizar. Digo esto porque muchos empezaron a descartarlo el romance y lo que les digo es: no se apresuren que faltan capítulos”.

Fuente:Minuto uno