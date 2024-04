El Polaco deberá pasar por el quirófano: qué le pasó

En medio de la gran cantidad de shows que realiza por fin de semana, el Polaco va a tener que hacer un parate obligado para ocuparse de su salud. En Intrusos contaron que el artista deberá pasar por el quirófano en los próximos días para solucionar un asunto que lo tiene a maltraer.

"Me salió una hernia. La gente por ahí se pregunta ¿este canta y le sale una hernia? Pero la verdad es que me salió por el esfuerzo del Bailando y me complica cuando juego al fútbol", aclaró.

Si bien se trata de una intervención menor con un posoperatorio bastante simple, deberá tomarse unos días para hacer reposo. "Estoy re tranquilo porque es algo fácil".

Luego de un verano lleno de presentaciones por todo el país, se viene la pausa para recuperarse y volver al ruedo con la mejor energía. Por supuesto que Barby Silenzi sigue a su lado y se ocupará de todo lo necesario para que pueda estar 10 puntos.

Fuente:Pronto