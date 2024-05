Con nuevo técnico, Boca Unidos visita a Sarmiento de Chaco

Boca Unidos buscará un nuevo envión para despegar en el Torneo Federal A 2024, cuando este viernes visite a Sarmiento de Resistencia, en lo que será la presentación de Juan Nicanor Alfonsín como director técnico del aurirrojo correntino.

El partido, correspondiente a la octava fecha de la Zona 4, se jugará desde las 21 en el estadio Centenario de la capital chaqueña, y tendrá el contralor de una comitiva de la Liga Santiagueña encabezada por Francisco Acosta, que será el árbitro principal.

El equipo capitalino viene de conseguir el sábado pasado su primer triunfo en el campeonato, al vencer de local a Juventud Antoniana de Salta por un agónico 1-0 , resultado que no se ajustó para nada a la gran diferencia que hubo en el juego.

El Aurirrojo correntino sumó cuatro de los últimos seis puntos en juego bajo la dirección técnica interina de Roberto Marioni, quien suplantó a Raúl Pipa Estévez, tras su decisión de renunciar al cargo luego de los incidentes registrados con algunos dirigentes después del empate de local frente a Sol de América de Formosa.

Alfonsín fue presentado el martes por la dirigencia de Boca Unidos y apenas cuenta con un par de prácticas a cargo del plantel. Por esa razón se espera que no toque el once que venía jugando con Marioni, con excepción del ingreso de Leonardo Valdéz en lugar del lesionado Antonio Toni Medina (ver aparte).

El que no fue citado por segundo partido consecutivo es el arquero titular, Lucas De León, quien no hizo fútbol en la semana y en la práctica previa al partido frente a Antoniana sufrió una descompensación, por lo que fue reemplazado por Federico Quijano, quien volverá a estar defendiendo los tres caños.

Enfrente estará un conjunto chaqueño que no gana desde la primera fecha, cuando venció de local a Sol de América, en ese momento todavía con Raúl Valdéz como DT, quien luego decidió continuar su carrera profesional en Chaco For Ever, en la Primera Nacional.

Desde que se hizo cargo Darío Hernán Ortíz, el Decano suma un empate de local (1-1 frente al líder, Sarmiento de La Banda) y dos derrotas de visitante: 2-0 en Formosa frente a San Martín, en el debut del Indio, y 1-0 en Salta contra Central Norte, en la última fecha.

Para el compromiso de esta noche, Ortíz dispondría un par de modificaciones en la formación inicial. Franco Lagioia ingresaría por Rodrigo Montenegro, mientras que Gonzalo González suplantaría a Iván Escobares.

El encuentro a jugarse en Chaco enfrentará a dos rivales directos en la tabla, ya que ambos reúnen 6 puntos, al igual que Juventud Antoniana, por lo que un triunfo lo despegará del otro.

Probables formaciones

Sarmiento: Ezequiel Bacher; Bruno Prieto, Valentín Rodríguez, Jhan Valencia y Matías Ayala; Leonel Niz, Santiago Lebus y Tomas Gaitán; Francisco Lagioia, Gonzalo González y Pablo Soda. DT: Hernán Ortíz.

Boca Unidos: Federico Quijano; Pablo Cuevas, Santiago Chamorro, Raúl Albornoz, Joaquín Livera; Leandro Gómez, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz; Gonzalo Ríos, Maximiliano Solari y Leonardo Valdéz. DT: Juan Alfonsín.

Cancha: estadio Centenario (Club Sarmiento). Resistencia.

Árbitro: Francisco Acosta. - Hora: 21:00.

El resto

Los otros partidos por la octava fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A se jugarán este sábado. Desde las 16 en Misiones, Crucero del Norte recibirá a Sol de América de Formosa, a partir de las 16,30 en la capital formoseña, el local San Martín será anfitrión de Central Norte, mientras que desde las 21 en Salta, Juventud Antoniana enfrentará a Unión de Sunchales.

Quedará libre el puntero, Sarmiento de La Banda.

Las posiciones son encabezadas por Sarmiento de La Banda, con 16 puntos; seguido por Central Norte de Salta con 14; San Martín de Formosa y Crucero del Norte reúnen 9; Sol de América 7, Boca Unidos, Sarmiento y Juventud Antoniana 6; y cierra Unión de Sunchales con 3.

(RP)