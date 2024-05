Ryan Gosling sorprendió al revelar su fascinación por dos productos argentinos

En las últimas horas, una entrevista de Ryan Gosling se hizo viral en las redes sociales, luego de que el reconocido actor manifestara una especial devoción por dos productos de origen argentino. En medio del diálogo con una periodista de nuestro país, el intérprete de Ken en "Barbie: la película" comenzó con una particular consulta: "¿Todavía existe Freddo en Argentina?", lo que generó sorpresa en la entrevistadora.

Tras la respuesta afirmativa de la periodista, Gosling señaló: "Sí, es como que... siempre pienso en eso, es el mejor helado", destacó. Luego comenzaron a hablar del paso del actor por la Argentina: "Fue hace mucho tiempo. No me acuerdo cuándo pero sí me acuerdo de Freddo que quedó marcado en mí. Y también las medialunas fueron algo... ¡Así es como empezás el día!", exclamó entusiasmado.

Allí fue cuando su colega le consultó sobre qué son las medialunas, tras lo cual Ryan indicó que es "algo así como una croissant chiquita, pero es más dulce y es para el desayuno". Y agregó: "Las podés pedir a las cuatro de la mañana porque empiezan a prepararlas muy temprano".

Finalmente, su compañera de elenco le consulta cuánto tiempo ha estado en Argentina y el protagonista de "Diario de una pasión" fue categórico: "No el suficiente". ¡Te esperamos cuando quieras, Ryan!

Fuente:Minuto uno