El consejo del hermano a Bareiro sobre una posible venta

Adam Bareiro se ubicó en la previa del inicio del mercado de pases como uno de los máximos objetivos tanto de Boca como de River. El capitán y goleador de San Lorenzo cuenta con una cláusula de rescisión de 3.5 millones de dólares y la misma despertó el interés en La Boca y Núñez.

Ante esta situación, Rodney Bareiro -hermano mayor del artillero guaraní- reveló el consejo que le daría a Adam en vísperas del inicio del periodo de transferencias a sabiendas de existen grandes chances de que deje Boedo luego de iniciar su segundo ciclo en el club dos años atrás.

"¿De Boca? Sólo sé lo que leo en redes sociales. Hace un mes se viralizaron elogios de Riquelme y Kun Agüero también. Esto es nuevo de Boca y de River. Lo que te voy a hablar es lo que leo y escucho. Sé que tenía una cláusula de siete millones y que ahora la bajaron a 3.5. A Adam le estuvo yendo bien el año pasado, éste.

Todos sabemos que en Argentina lo ideal es River o Boca, pero yo tengo una idea formada. Pude hablar con él y se lo hice saber. La decisión será de San Lorenzo y del jugador", inició el ex-delantero con paso en las divisiones de San Lorenzo a finales de la década de los 90' en Versus de Paraguay.

Rodney Bareiro habló netamente en calidad de hermano mayor y reveló el gran consejo que le dejó a Adam, en caso de tener sobre la mesa ofertas del Xeneize, el Millonario o un club del exterior."No hablamos del tema político y dirigencial de San Lorenzo. Hablamos de lo deportivo y familiar. Con estos rumores, le escribí, me llamó y él se siente honrado que suene su nombre para Boca o River, pero yo le hice saber que la presión va a ser grande.

Le dije: 'Vendiste la imagen que sos muy hincha de San Lorenzo, que lo querés mucho y te besaste el escudo'. Le pregunté si está preparado para aguantar la presión. Me guardo la respuesta que me dio. No es una decisión fácil. Es más, como hermano mayor le voy a dar un consejo. Si hay una oferta similar afuera, le diría que se vaya afuera antes que Boca o River.

Es una opinión muy particular por el amor que le tengo a mi hermano, por el miedo a la violencia verbal de las redes. Sabemos cómo se maneja el fútbol en algunos aspectos. No es mentira, no es un tabú. El fanatismo extremo lleva a otras cosas. Es una opinión personal", afirmó.

A su vez, Rodney (que como jugador supo vestir la camiseta de Libertad de Paraguay) confirmó que existió una oferta desde el fútbol de Brasil que fue rechazada por la flamante Comisión Directiva del club en el mercado de pases del pasado mes de enero. "San Lorenzo puede tasarlo en lo que quiere, pero viene un club y ejecuta la cláusula y se lo lleva. Ni siquiera negocia con San Lorenzo.

Me imagino que el repre de Adam maneja todo eso. La cláusula antes era de 7 millones. Este año, el Paranaense de Brasil llegó a ofrecer 5.5 millones de dólares y no lo quisieron vender. Adam les dijo por qué no lo dejaban ir, que le iba a venir bien para el club y Moretti le contestó que era un futbolista importante para el proyecto del club. Se quedó, lo entiende. Es todo un tema, es un orgullo que dos clubes como Boca y River estén interesados. Me dijeron que el interés es real.

El está bien en San Lorenzo, es capitán y tiene un buen contrato, por eso le dije, que analice bien lo que va a hacer. El profesional siempre progresar. Siempre va a tener el apoyo de la familia y vamos a desear que le vaya bien".

Por último, también sacó a la luz que hubo un llamado por parte de Juan Román Riquelme para su hermano menor, lo que Rodney uso para intentar que Adam ponga los pies sobre la tierra.

"Me contó que una vez lo llamó Riquelme y conversaron. Pero de ahí que se concrete. No es fácil una transferencia. Cuando se da, es un motivo de orgullo y satisfacción. Le dije mirá con quién hablás, con Riquelme, Tinelli. Sos un privilegiado, cuidá eso".

*Con información de TyC Sports