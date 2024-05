La oficial baleada continúa mejorando su salud pese a las operaciones y tener dengue

La mamá de Bárbara Romero, la mujer policía de 28 años que recibió varios disparos el pasado 13 de abril en San Cosme por parte de su ex pareja David Medina, dialogó en medios locales sobre el estado de salud de su hija.

Cabe destacar que en el trágico hecho ocurrido en abril fue asesinado el hijo del jefe de la policía, Alfredo Arnaldo Molina.

La joven se encuentra en terapia intermedia. "Bárbara está muy bien, pasó a terapia intermedia. Ya está sin respirador y comenzó a alimentarse, tomó yogurt por su boca, lo que es todo un avance", contó Tina en una entrevista con Radio Dos.

La mamá de Bárbara contó además que la joven tuvo dengue estando internada: " tuvo muchísima fiebre, temblaba, y perdió mucho peso, está flaca pálida, con muchas ojeras, pero entiendo que es todo un proceso y que va a salir".

Sin contacto con la familia Medina

Tina admitió que no tuvo contactos con la familia de David Medina, expareja de Bárbara y quien disparó contra la chica y contra Molina. "Le abrimos las puertas de nuestra casa, no puedo creer, no caigo, compartimos muchas cosas, pero eso sucedió, lamentablemente".

"Le comprendo a los padres. A la madre, sobre todo, porque tiene que pasar por esto desde su lugar. Pero por ahora no tuvimos contacto, y no creo que en éste momento eso sea lo mejor", reconoció.

Por último, agregó que los doctores le avisaron que posiblemente la joven "no vuelva a caminar".

"Me dicen que tal vez no vuelva a caminar, pero sé que con su fortaleza va a poder y Dios me demuestra que todos los días su mano está sobre ella", cocluyó la mujer.