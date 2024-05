Oficial baleada en el asesinato del hijo del Jefe de Policía no volvería a caminar

Bárbara Romero (28) continúa internada, luchando por su vida, La suboficial baleada por su ex pareja David Medina, también policía, en la localidad de San Cosme, empieza a dar muestras de mejoría. Sin embargo, los médicos estiman que tal vez quede en sillas de ruedas.

"Me dicen que tal vez no vuelva a caminar, pero sé que con su fortaleza va a volver a caminar, y Dios me demuestra que todos los días su mano está sobre ella", manifestó Tina, la madre de la joven.

"Bárbara está muy bien, pasó a terapia intermedia. Ya está sin respirador y comenzó a alimentarse: tomó yogurt por su boca, lo que es todo un avance", contó a Radio Dos.

"Hoy ya puedo estar con ella al menos tres horas; no habla, pero entiende todo", precisó la mujer y destacó: "es increíble la fuerza que tiene mi hija, la admiro como madre por todo lo que está pasando y tiene una gran fortaleza".

"Está muy flaquita, muy débil, pero tiene mucha fuerza… hay días que ella me da fuerzas", expresó Tina, quien distribuye su tiempo entre atender a su hija y a su esposo, quien también atraviesa un dura enfermedad.

La mamá de Bárbara precisó además que la joven tuvo dengue estando internada: " tuvo muchísima fiebre, temblaba, y perdió mucho peso, está flaquita, pálida, con muchas ojeras, pero entiendo que es todo un proceso y que va a salir".

Tina admitió que no tuvo contactos con la familia de David Medina, expareja de Bárbara y quien disparó contra la chica y contra Alfredo Molina, quien falleció en el hecho.

"Le abrimos las puertas de nuestra casa, no puedo creer, no caigo, compartimos muchas cosas, pero eso sucedió, lamentablemente".

"Comprendo a los padres. A la madre, sobre todo, porque tiene que pasar por esto desde su lugar. Pero por ahora no tuvimos contacto, y no creo que en éste momento eso sea lo mejor", reconoció.

"Ella sabe por qué está ahí. En su momento va recibir ayuda de salud mental. Pero otras cosas ella no sabe, porque no está en condiciones, el personal de salud mental tiene que tratarla, ella me pregunta cosas y yo trato de evitar el tema", manifestó la mamá de Bárbara.

"Me aferró a que ella tiene un ángel que la protegió desde un primer momento. Me mantiene en pie verla todos los días que ella mejora, y saber que va a salir".(NG).