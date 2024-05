El romántico posteo de Marcos Ginocchio ¿dedicado a Julieta Poggio?

Luego de la confirmación de Julieta Poggio de que tuvo una relación amorosa con él, reapareció Marcos Ginocchio y compartió un video en el que se lo ve en medio del campo cantando la famosa canción de Spinetta "Muchacha ojos de papel".

El ganador Gran Hermano 2023, cultor de un perfil muy bajo, se mostró en un video de quince segundos cantando "Muchacha ojos de papel", mientras abría un turrón.

Enseguida entre los miles de usuarios que lo siguen comenzaron a hacer interpretaciones de a quién le dedicaba esa canción que dice "no corras más muchacha". Muchos apuntaron a su ex compañera Juli Poggio.

Días atrás, Marcos escribió un sentido mensaje en sus redes el feriado del 1° de mayo y compartió un profundo mensaje: “No busco la felicidad en la fama”.

Junto a un video en que se lo ve sin remera sobre un caballo (en el mismo lugar del otro video) y la canción Fuera del mercado, de Danny Ocean, “el Primo” reflexionó sobre la fama y la exposición.

“Últimamente estoy recibiendo muchas preguntas de por qué estoy tan desaparecido de los medios. No es porque esté mal, ni mucho menos. Quería contarles que estuve viviendo momentos hermosos junto a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da”, empezó escribiendo el salteño.

Y continuó: “No siento que me falte mucho más, como dije al principio del programa no busco la felicidad en la fama, ni en las cosas materiales, siento que tener las personas que más amo a mi lado es suficiente, lo demás para mí siempre es y será todo pasajero”.

“Quiero decirles que estoy muy bien y pronto me verán más seguido, lo más importante disfrutando, haciendo lo que a uno le gusta y lo que ama. Lo único importante es ser feliz, no importa cómo, y tratar de hacer feliz a la gente que uno quiere. Los quiero mucho, gracias por tantos mensajes de cariño y por apoyarme siempre en cada paso”, aclaró Ginocchio.

En los últimos días Poggio, finalista de la edición junto a Marcos, reveló que ambos tuvieron un romance luego los rumores que lo afirmaban. "Él nunca dijo su parte, él es más reservado, no le gustan los medios, entonces deben pensar que lo invento”, dijo la actriz.

Fuente:Minuto uno