Alejandro Diez se convirtió el cuarto jugador con más presencias en la Liga Nacional

Alejandro Diez, actual jugador de Regatas Corrientes se convirtió en el cuarto jugador con más presencias en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol. En el juego del Fantasma contra Platese, el interno llegó a los 960 partidos disputados y dejó atrás a Gabriel Cocha (959). En el primer lugar de esa tabla estadística está Leonardo Gutiérrez con 1106. Después se ubican Diego Osella con 1096 y Martín Leiva con 1054.

“Es un gran orgullo, desde chico cuando empecé, mi sueño era allá en Olavarría tratar de debutar en la Liga Nacional y se me dio temprano, a los 17 años y desde ahí no pare”, sostuvo el oriundo de Olavarría.

“Si uno mira para atrás, ya son más de 20 temporadas en el básquert, me llena de orgullo porque en esa lista hay nombres que tienen mucha historia, que han hecho una gran carrera en la Liga Nacional, por lo que estar en el medio de ellos me llena de orgullo”, agregó.

“Sigo disfrutando del día a día, sabiendo que no queda tampoco tanto, agradecido de los clubes que me ha tocado estar, de cómo me han tratado y de mis compañeros así que muy contento”, dijo el jugador de 37 años.

“Soy un gran agradecido a la Liga Nacional, son muchos años, me ha dado muchísimo. Amigos, conocer clubes, ciudades, otras culturas y me llena mucho en lo personal, es gran parte de mi vida y mi carrera. La sigo disfrutando, no sé cuánto más me va a quedar”, sentenció Diez.

“Me cuesta hacer un balance porque sigo en el día a día, no miro tanto atrás, pero me llena mucho que cada compañero me recuerde. Creo que cuando uno termine, es lo único que le va a quedar, las amistades, los grandes recuerdos, partidos, temporadas y hoy sigo mirando todavía para adelante con Regatas”, añadió.

Diez siendo protagonista en la Liga Nacional, hoy con Regatas Corrientes donde ya lleva disputados 77 partidos. “Uno se va adaptando a las épocas, cuando debuté en el 2003 era otra Liga Nacional. Se vivía y se preparaban distintos los partidos, hoy con la información, los kinesiólogos y PF, todo se fue adaptando para mejor. Uno se debe cuidar y en ese sentido el cuerpo me ha acompañado muchísimo. Soy un agradecido con los profes y kinesiólogos que tuve, el básquet ha evolucionado, es más dinámico, más ida y vuelta, hay que estar bien físicamente y en el día a día sigo estando presente y lo sigo haciendo con muchas ganas”.

Regatas cerrará la fase regular en Corrientes, el martes 14 recibirá a San Lorenzo y el domingo 19 a Obras Basket.

“Estamos cerrando bastante bien la Fase Regular en cuanto a resultados y estamos cerca del objetivo que es entrar a playoffs”, analizó Diez.

Ante San Lorenzo, el Fantasma buscará asegurar su boleto a los playoffs de la Liga Nacional. “Nos quedan dos partidos de local, creo que se van a ir sumando los jugadores lesionados, podemos definir acá en casa, sabemos que se vienen dos rivales muy difíciles”, comentó.

“Tuvimos una temporada con meses buenos y otros no tanto, donde nos vimos afuera por momentos, por lo tanto el presente de hoy donde de los últimos 7, ganamos 5 partidos, nos permite soñar con los playoffs”, concluyó.