"Estaba fuera de mi" contó un hombre que se había encerrado en el baño de un micro

Luis Enrique, una persona que a mediados de marzo se encerró en el baño de un colectivo a la altura de Mercedes, donde fue sacado por la Policía, mientras gritaba "Soy Dios", dijo a El Litoral que no recuerda nada de eso.

"Estaba fuera de mí. Ese día recuerdo volvía de Buenos Aires contento porque logré un negocio. Tengo un inconveniente en el estómago y le pedía al chofer que pare el colectivo, pero me dijo que no podía. Al no aguantar más el dolor, me encerré en el baño", recordó esta persona con respecto al incidente ocurrido la madrugada del 18 de marzo último.

"Quiero que me pidan disculpas esos policías que me golpearon. La empresa de colectivos tampoco me llamó para preguntarme cómo estaba. Quedaron mis cosas ahí un Ipone, otro teléfono y dinero, que me robaron todo", advirtió.

Sobre su destino después de ese hecho contó que "desperté en el hospital Escuela de Corrientes, donde me habían medicado. Después me llevaron al hospital Psiquiátrico, hasta que un día escapé y terminé viviendo en la calle...", explicó.

(Foto Marcos Mendoza)