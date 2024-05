Liberaron a las jóvenes acusadas de agredir a otra en un local bailable

Las tres jóvenes acusadas de atacar violentamente a otra a la salida de un boliche en los festejos de año nuevo, recuperaron la libertad en las últimas horas.

Cumplieron los 120 días de prisión por estar acusadas de tentativa de homicidio en una causa que interviene el el juez de Garantía, Leandro Maciel.

Las jóvenes fueron detenidas tras haber sido identificadas como las agresoras de Maia Ailén Benítez a quien, según la Fiscal a cargo del caso, la doctora María Lucrecia Troia Quirch, intentaron asesinar el día 1 de enero de este año en las inmediaciones del local bailable "Zavod" de esta Ciudad.

El hecho, tras ser grabado, difundido y viralizado en las redes sociales.

Las tres imputadas fueron detenidas el 02 de enero y fueron alojadas en la Unidad Penitenciaria N° 3 "Instituto Pelletier" de esta Ciudad.

Las representantes legales de las imputadas, doctoras Mónica Montañez Vázquez y Eva Ramírez Alcaráz, insistieron en querer revertir la prisión preventiva con un procedimiento establecido en el artículo 242 del Código Procesal Penal, pero al no reunir los presupuestos mínimos la jueza debió desestimarlo.

Ahora las jóvenes agresoras pudieron cumplir con la prisión preventiva impuesta y regresaron a sus hogares.

Margarita Durán, madre de Maia, expresó su bronca y angustia por la liberación de las atacantes. "Es decisión de la Justicia porque son madres, una está embarazada y se cumplieron los 120 días de prisión preventiva", lamentó en diálogo con Canal 5TV.

Durán reveló detalles del ataque que casi le cuesta la vida a su hija. "El médico forense la volvió a ver y sostuvo que la agresión fue a centímetros de la aorta. Cuando me llamaron del hospital, pensé lo peor. Mi hija era irreconocible de los golpes que tenía en el cuerpo y la cara", narró entre lágrimas la mujer.

A pesar de las heridas físicas y psicológicas, Maia decidió pedir justicia. "Ella no buscó todo esto. Tiene miedo, hay días que está bien y otros no. No puede andar sola en la calle", contó su madre.

Según los abogados de la familia, el juicio contra las agresoras podría comenzar en julio o agosto próximos. "Me dijeron que pedirán una condena justa, aunque no me precisaron cuánto", reveló Durán."Ojalá se hayan arrepentido de lo que le hicieron a mi hija. Nadie merece pasar por esta situación", concluyó entre lágrimas la madre de la víctima.